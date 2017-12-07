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    Владимир Морозов: «Мы не готовы ехать на Игры в нейтральном статусе, но у нас нет другого выбора»

    Теги сборная России Пхенчхан-2018 пары Евгения Тарасова Владимир Морозов

    Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, считает, что российские спортсмены стали заложниками решения МОК о допуске к Играм в нейтральном статусе.

    «Мы не готовы ехать в нейтральном статусе, но у нас просто нет другого выбора. Ожидание этого решения у нас было, исполкома МОК ждали с самого утра, но новостью неожиданной решение не стало. Что-то давно готовили, придумали, просто озвучили это позже. С одной стороны, хорошо, что едем, но мы являемся заложниками этой ситуации.

    Мы не участвовали в той Олимпиаде-2014 и никакого отношения к ней не имеем, поэтому от нас ничего не зависит. И не зависело», – рассказал Морозов.

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