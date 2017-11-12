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    NHK Trophy. Синицина и Кацалапов, Виртью и Моир выйдут на лед с произвольными программами

    Теги Тесса Виртью Скотт Моир Анна Каппеллини Лука Ланотте сборная России результаты танцы на льду Гран-при сборная Канады NHK Trophy сборная США сборная Японии сборная Великобритании сборная Италии сборная Украины Никита Кацалапов Виктория Синицина Пенни Кумс Николас Бакленд Александра Назарова Максим Никитин Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Крис Рид Тим Колето Лоуренс Фурнье Бодри Николай Соренсен сборная Дании Мари-Жад Лорьо Ромен Ле Гак Кана Мурамото Мисато Коматсубара

    12 ноября на этапе Гран-при NHK Trophy спортивные дуэты представят произвольные танцы.

    После короткого танца лидируют канадцы Тесса Виртью и Скотт Моир, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут четвертыми.

    Гран-при

    4-й этап

    NHK Trophy

    Осака, Япония

    Танцы на льду

    Начало произвольного танца — 5.45 по московскому времени. Трансляция – в в группе «Телеспорт» в «Одноклассниках».

    Положение после короткого танца

    1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 80,92
    2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 76,31
    3. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 75,87
    4. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 72,49
    5. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 65,64
    6. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 65,34
    7. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 63,33
    8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 62,79
    9. Кана Мурамото – Крис Рид (Япония) – 61,82
    10. Мисато Коматсубара – Тимоти Колето (Япония) – 53,83

    Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy

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