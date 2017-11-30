Первый канал покажет финал Гран-при по фигурному катанию

Первый канал покажет финал по фигурному катанию, который пройдет в Нагое (Япония) с 7 по 10 декабря.

На канале запланированы две прямые трансляции – 9 декабря будут показаны произвольная программа у женщин, а 10 декабря – показательные выступления.

Ранее стало известно, что телеканал «Матч ТВ» отказался от трансляций этапов , а также финала серии. В этом сезоне на «Матче» был показан только московский этап.

В прошлом сезоне «Матч ТВ» и «Матч! Арена» транслировали все этапы и финал Гран-при, а также чемпионат России, чемпионат Европы и чемпионат мира.