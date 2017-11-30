Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Первый канал покажет финал Гран-при по фигурному катанию

    Теги телевидение Первый канал Гран-при финал Гран-при

    Первый канал покажет финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Нагое (Япония) с 7 по 10 декабря.

    На канале запланированы две прямые трансляции – 9 декабря будут показаны произвольная программа у женщин, а 10 декабря – показательные выступления.

    Ранее стало известно, что телеканал «Матч ТВ» отказался от трансляций этапов Гран-при, а также финала серии. В этом сезоне на «Матче» был показан только московский этап.

    В прошлом сезоне «Матч ТВ» и «Матч! Арена» транслировали все этапы и финал Гран-при, а также чемпионат России, чемпионат Европы и чемпионат мира.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться