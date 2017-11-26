Skate America. Майя и Алекс Шибутани победили, Синицина и Кацалапов – 3-и, Загорски и Гурейро – 6-е

В Лейк-Плэсиде на шестом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America завершились соревнования танцевальных дуэтов. Победу одержали американцы Майя и Алекс Шибутани,россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – третьи.

6-й этап

Skate America

Лейк-Плэсид, США

Танцы на льду



Итоговое положение

1. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 194,25

2. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 181,63

3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 176,53

4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 166,54

5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 163,53

6. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 160,26

7. Кана Мурамото – Крис Рид (Япония) – 155,80

8. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 149,36

9. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 145,54

Произвольный танец

1. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 115,07

2. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 108,93

3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 107,81

4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 102,47

5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 101,38

6. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 96,08

7. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 93,79

8. Кана Мурамото – Крис Рид (Япония) – 93,50

9. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 87,18

Короткий танец

1. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 79,18

2. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 72,70

3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 68,72

4. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 64,20

5. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 64,07

6. Кана Мурамото – Крис Рид (Япония) – 62,30

7. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 62,15

8. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 58,36

9. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 55,27

Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Skate America