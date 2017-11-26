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    Skate America. Майя и Алекс Шибутани победили, Синицина и Кацалапов – 3-и, Загорски и Гурейро – 6-е

    Теги Анна Каппеллини Лука Ланотте сборная России результаты танцы на льду Гран-при сборная Канады Skate America сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Италии Поль Пуарье Никита Кацалапов Виктория Синицина Джонатан Гурейро Майя Шибутани Алекс Шибутани Пайпер Гиллес Кейтлин Гавайек Жан-Люк Бэйкер Рэйчел Парсонс Майкл Парсонс Крис Рид Тиффани Анастасия Загорски Кана Мурамото Ван Шие Лю Синьюй

    В Лейк-Плэсиде на шестом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America завершились соревнования танцевальных дуэтов. Победу одержали американцы Майя и Алекс Шибутани,россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – третьи. 

    6-й этап

    Skate America

    Лейк-Плэсид, США

    Танцы на льду

    Итоговое положение

    1. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 194,25
    2. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 181,63
    3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 176,53
    4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 166,54
    5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 163,53
    6. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 160,26
    7. Кана Мурамото – Крис Рид (Япония) – 155,80
    8. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 149,36
    9. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 145,54

    Произвольный танец

    1. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 115,07
    2. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 108,93
    3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 107,81
    4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 102,47
    5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 101,38
    6. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 96,08
    7. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 93,79
    8. Кана Мурамото – Крис Рид (Япония) – 93,50
    9. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 87,18

    Короткий танец

    1. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 79,18
    2. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 72,70
    3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 68,72
    4. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 64,20
    5. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 64,07
    6. Кана Мурамото – Крис Рид (Япония) – 62,30
    7. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 62,15
    8. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 58,36
    9. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 55,27

    Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Skate America

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