Skate America. Майя и Алекс Шибутани победили, Синицина и Кацалапов – 3-и, Загорски и Гурейро – 6-е
В Лейк-Плэсиде на шестом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America завершились соревнования танцевальных дуэтов. Победу одержали американцы Майя и Алекс Шибутани,россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – третьи.
6-й этап
Skate America
Лейк-Плэсид, США
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 194,25
2. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 181,63
3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 176,53
4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 166,54
5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 163,53
6. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 160,26
7. Кана Мурамото – Крис Рид (Япония) – 155,80
8. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 149,36
9. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 145,54
Произвольный танец
1. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 115,07
2. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 108,93
3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 107,81
4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 102,47
5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 101,38
6. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 96,08
7. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 93,79
8. Кана Мурамото – Крис Рид (Япония) – 93,50
9. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 87,18
Короткий танец
1. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 79,18
2. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 72,70
3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 68,72
4. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 64,20
5. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 64,07
6. Кана Мурамото – Крис Рид (Япония) – 62,30
7. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 62,15
8. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 58,36
9. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 55,27
Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Skate America
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