Cup of China. Коляда, Петров, Фернандес, Цзинь выйдут на лед с короткими программами

Сегодня в Пекине начался третий этап серии Гран-при Cup of China. Россию на турнире представят Михаил Коляда и Александр Петров.

Гран-при

3-й этап

Cup of China

Пекин, Китай

Мужчины

Начало короткой программы — 14.05 по московскому времени (3 ноября), трансляция — на телеканале Eurosport 2.

Первая разминка

1. Хэ Чжан (Китай)

2. Александр Майоров (Швеция)

3. Кевин Рейнолдс (Канада)

4. Хань Янь (Китай)

5. Грант Хохштайн (США)

6. Винсент Чжоу (США)

Вторая разминка

7. Кейдзи Танака (Япония)

8. Александр Петров (Россия)

9. Макс Аарон (США)

10. Цзинь Боян (Китай)

11. Михаил Коляда (Россия)

12. Хавьер Фернандес (Испания)

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при – Cup of China