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    Cup of China. Коляда, Петров, Фернандес, Цзинь выйдут на лед с короткими программами

    Теги Хавьер Фернандес сборная России результаты Гран-при сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Китая Кевин Рейнолдс мужское катание Александр Майоров сборная Швеции Cup of China сборная Испании Михаил Коляда Грант Хохштайн Хань Янь Александр Петров Цзинь Боян Кейдзи Танака Макс Аарон Хэ Чжан Винсент Чжоу

    Сегодня в Пекине начался третий этап серии Гран-при Cup of China. Россию на турнире представят Михаил Коляда и Александр Петров.

    Гран-при

    3-й этап

    Cup of China

    Пекин, Китай

    Мужчины

    Начало короткой программы — 14.05 по московскому времени (3 ноября), трансляция — на телеканале Eurosport 2.

    Первая разминка

    1. Хэ Чжан (Китай)
    2. Александр Майоров (Швеция)
    3. Кевин Рейнолдс (Канада)
    4. Хань Янь (Китай)
    5. Грант Хохштайн (США)
    6. Винсент Чжоу (США)

    Вторая разминка

    7. Кейдзи Танака (Япония)
    8. Александр Петров (Россия)
    9.  Макс Аарон (США)
    10. Цзинь Боян (Китай)
    11. Михаил Коляда (Россия)
    12. Хавьер Фернандес (Испания)

    Расписание трансляций третьего этапа Гран-при – Cup of China

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