Марина Зуева: «Олимпиада без России очень много потеряет. Жаль спортсменов, которые ни в чем не виноваты»

Тренер Марина Зуева считает, что в случае недопуска российских спортсменов к Пхенчхану-2018, Олимпийские игры очень многое потеряют.

«Олимпиада – это соревнование сборных. В этом вся интрига. Моя танцевальная пара из Израиля тоже не хочет выступать под нейтральным флагом.

Олимпиада без сборной России очень много потеряет. И больше всего жалко спортсменов, которые ни в чем не виноваты», – сказала Зуева.

Международный олимпийский комитет (МОК) вынесет решение о допуске России к Играм-2018 5 декабря.