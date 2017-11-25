Марина Зуева: «Олимпиада без России очень много потеряет. Жаль спортсменов, которые ни в чем не виноваты»
Тренер Марина Зуева считает, что в случае недопуска российских спортсменов к Пхенчхану-2018, Олимпийские игры очень многое потеряют.
«Олимпиада – это соревнование сборных. В этом вся интрига. Моя танцевальная пара из Израиля тоже не хочет выступать под нейтральным флагом.
Олимпиада без сборной России очень много потеряет. И больше всего жалко спортсменов, которые ни в чем не виноваты», – сказала Зуева.
Международный олимпийский комитет (МОК) вынесет решение о допуске России к Играм-2018 5 декабря.
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