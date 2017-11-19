Алина Загитова: «В короткую программу внесем изменения, чтобы она стала более комфортной»

Российская фигуристка Алина Загитова, победившая на пятом этапе Гран-при Trophée de France, прокомментировала свое выступление.

– Мне понравилось выступать на взрослых Гран-при. В этот раз не все получилось в короткой программе, произвольная удалась.

– Какой из двух этапов дался трудней?

– Даже не знаю. Все. Самое сложное – начать.

– В Китае ты говорила, что нервничала, потому что обстановка для тебя была непривычной. Как чувствовала себя во Франции?

– Короткую программу мне тяжелее было катать. Произвольную легче, потому что ее поставили в прошлом сезоне, и я уже два года ее катаю.

– Короткая программа не такая еще накатанная или просто сложнее?

– Для меня, наверное, короткая сложнее. Хотя я ее катала уже раз сто, и дорожку, прыжки напрыгивала… Но не знаю, что происходит.

– Какой образ из двух программ тебе ближе?

– В короткой, потому что там я изображаю лебедя, который из доброго превращается в жесткого и напористого. В жизни нельзя быть только добрым человеком, нужно быть еще напористым. Сейчас люди такие пошли – сложные.

– А тебе в жизни приходилось быть жесткой?

– На соревнованиях. Тренируешься спокойно, выходишь на старт и нужно все сделать, что натренировал. Тут надо проявить жесткость.

– В произвольной программе у тебя прыжки во второй половине, где темп ускоряется по мере приближения к кульминации. Это сложно выдержать физически. Как с этим справляешься?

– Накатала просто. Поначалу очень сложно было. Даже дорожку не могла осилить. Но потом легче стало. Наработала.

– Если вернуться к короткой программе, как избежать ошибок?

– Больше катать программу на тренировках, чтобы была уверенность. С короткой программой будем что-то решать. Менять не станем, но внесем какие-то изменения, чтобы она стала более комфортной, – рассказала Загитова.