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    Алина Загитова: «В короткую программу внесем изменения, чтобы она стала более комфортной»

    Теги сборная России Гран-при Trophée de France женское катание Алина Загитова

    Российская фигуристка Алина Загитова, победившая на пятом этапе Гран-при Trophée de France, прокомментировала свое выступление.

    – Мне понравилось выступать на взрослых Гран-при. В этот раз не все получилось в короткой программе, произвольная удалась.

    – Какой из двух этапов дался трудней?

    – Даже не знаю. Все. Самое сложное – начать.

    – В Китае ты говорила, что нервничала, потому что обстановка для тебя была непривычной. Как чувствовала себя во Франции?

    – Короткую программу мне тяжелее было катать. Произвольную легче, потому что ее поставили в прошлом сезоне, и я уже два года ее катаю.

    – Короткая программа не такая еще накатанная или просто сложнее?

    – Для меня, наверное, короткая сложнее. Хотя я ее катала уже раз сто, и дорожку, прыжки напрыгивала… Но не знаю, что происходит.

    – Какой образ из двух программ тебе ближе?

    – В короткой, потому что там я изображаю лебедя, который из доброго превращается в жесткого и напористого. В жизни нельзя быть только добрым человеком, нужно быть еще напористым. Сейчас люди такие пошли – сложные.

    – А тебе в жизни приходилось быть жесткой?

    – На соревнованиях. Тренируешься спокойно, выходишь на старт и нужно все сделать, что натренировал. Тут надо проявить жесткость.

    – В произвольной программе у тебя прыжки во второй половине, где темп ускоряется по мере приближения к кульминации. Это сложно выдержать физически. Как с этим справляешься?

    – Накатала просто. Поначалу очень сложно было. Даже дорожку не могла осилить. Но потом легче стало. Наработала.

    – Если вернуться к короткой программе, как избежать ошибок?

    – Больше катать программу на тренировках, чтобы была уверенность. С короткой программой будем что-то решать. Менять не станем, но внесем какие-то изменения, чтобы она стала более комфортной, – рассказала Загитова.

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