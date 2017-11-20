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    Анна Погорилая: «Из-за травмы спины не могу даже кататься, не говоря уже о прыжках»

    Теги сборная России травмы Гран-при Skate America женское катание Анна Погорилая

    Российская фигуристка Анна Погорилая рассказала о проблемах со спиной, из-за которых была вынуждена сняться с заключительного этапа Гран-при Skate America.

    «После возвращения из Канады мы начали работать с Виктором Адоньевым над хореографией, чтобы программа стала еще более выразительной, дополнительно привлекли Виктора Кудрявцева для работы над прыжками и все пошло очень хорошо.

    Потом я простудилась, пропустила несколько тренировок и когда вернулась на лед, начала немного форсировать работу – поскольку боялась, что упущу время. Вот спина снова и дала о себе знать. Сейчас я временно не тренируюсь.

    Все специалисты говорят одно и то же: нужно максимально снизить нагрузки на спину. Поэтому мы ограничились физиотерапией и тем, что начали закачивать спину.

    В Москве выяснилось, что у меня когда-то был компрессионный перелом позвоночника, который давно зажил и уже не может беспокоить.

    Как я поняла, моя проблема заключается в том, что при прогибах в спине зажимаются связки, это влечет за собой защемление нервных окончаний, а дальше начинается цепная реакция: возникает воспаление, иногда настолько сильное, что для рецидива достаточно мелкого движения. Резкого захода во вращение, например.

    И сейчас я фактически не могу даже кататься, не говоря уже о прыжках», – сказала Погорилая.

    Драма Анны Погорилой. Как же горько

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