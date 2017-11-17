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    Trophée de France. Пападакис и Сизерон лидируют после короткого танца, Степанова и Букин – 3-и

    Теги Кэйтлин Уивер Эндрю Поже сборная России результаты танцы на льду Гран-при сборная Канады Trophée de France сборная Франции сборная США сборная Италии Эван Бейтс Александра Степанова Иван Букин Мэдисон Чок Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Марко Фабри Алла Лобода Павел Дрозд Шарлен Гиньяр Эллиана Погребински Алекс Бенуа Анжелика Абашкина Луи Торон Наталья Калишек Максим Сподырев

    С 17 по 19 ноября во французском Гренобле проходит пятый этап Гран-при Trophée de France. В соревнованиях танцоров на льду после короткого танца лидируют французы Габриела Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Александра Степанова и Иван Букин – 3-и.

    Гран-при

    5-й этап

    Trophée de France

    Гренобль, Франция

    Танцы на льду

    Короткий танец

    1. Габриела Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 81,40 (личный рекорд)
    2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) – 73,55
    3. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 70,02
    4. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) – 69,73
    5. Кэйтлин Уивер — Эндрю Поже (Канада) – 68,94
    6. Эллиана Погребински — Алекс Бенуа (США) – 60,64
    7. Алла Лобода — Павел Дрозд (Россия) – 60,43
    8. Анжелика Абашкина — Луи Торон (Франция) – 59,81
    9. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) – 58,58
    10. Лоренца Алессандрини — Пьер Суке (Франция) – 54,07

    Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Trophée de France

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