Trophée de France. Пападакис и Сизерон лидируют после короткого танца, Степанова и Букин – 3-и

С 17 по 19 ноября во французском Гренобле проходит пятый этап Гран-при Trophée de France. В соревнованиях танцоров на льду после короткого танца лидируют французы Габриела Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Александра Степанова и Иван Букин – 3-и.

Гран-при

5-й этап

Trophée de France

Гренобль, Франция

Танцы на льду

Короткий танец

1. Габриела Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 81,40 (личный рекорд)

2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) – 73,55

3. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 70,02

4. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) – 69,73

5. Кэйтлин Уивер — Эндрю Поже (Канада) – 68,94

6. Эллиана Погребински — Алекс Бенуа (США) – 60,64

7. Алла Лобода — Павел Дрозд (Россия) – 60,43

8. Анжелика Абашкина — Луи Торон (Франция) – 59,81

9. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) – 58,58

10. Лоренца Алессандрини — Пьер Суке (Франция) – 54,07

Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Trophée de France