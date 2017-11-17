Trophée de France. Пападакис и Сизерон лидируют после короткого танца, Степанова и Букин – 3-и
С 17 по 19 ноября во французском Гренобле проходит пятый этап Гран-при Trophée de France. В соревнованиях танцоров на льду после короткого танца лидируют французы Габриела Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Александра Степанова и Иван Букин – 3-и.
Гран-при
5-й этап
Trophée de France
Гренобль, Франция
Танцы на льду
Короткий танец
1. Габриела Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) – 81,40 (личный рекорд)
2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) – 73,55
3. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 70,02
4. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) – 69,73
5. Кэйтлин Уивер — Эндрю Поже (Канада) – 68,94
6. Эллиана Погребински — Алекс Бенуа (США) – 60,64
7. Алла Лобода — Павел Дрозд (Россия) – 60,43
8. Анжелика Абашкина — Луи Торон (Франция) – 59,81
9. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) – 58,58
10. Лоренца Алессандрини — Пьер Суке (Франция) – 54,07
Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Trophée de France
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