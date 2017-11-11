NHK Trophy. Пары. Столбова и Климов, Астахова и Рогонов покажут произвольные программы
11 ноября в японской Осаке на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy спортивные пары покажут произвольные программы.
После короткой программы лидируют китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Россияне Ксения Столбова и Федор Климов идут вторыми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов – третьими.
Гран-при
4-й этап
NHK Trophy
Осака, Япония
Пары
Начало произвольной программы – 8.35 по московскому времени.
Первая разминка
1. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония)
2. Сумире Суто – Франсис Будро (Япония)
3. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада)
4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
Вторая разминка
5. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)
6. Кристина Астахова – Алексей Рогонов (Россия)
7. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
8. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
Положение после короткой программы
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 79,43
2. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 75,05
3. Кристина Астахова – Алексей Рогонов (Россия) – 70,47
4. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 65,86
5. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада) – 63,98
6. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 62,61
7. Сумире Суто – Франсис Будро (Япония) – 51,69
8. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония) – 44,83
Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy
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