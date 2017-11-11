NHK Trophy. Пары. Столбова и Климов, Астахова и Рогонов покажут произвольные программы

11 ноября в японской Осаке на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy спортивные пары покажут произвольные программы.

После короткой программы лидируют китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Россияне Ксения Столбова и Федор Климов идут вторыми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов – третьими.

Гран-при

4-й этап

NHK Trophy

Осака, Япония

Пары

Начало произвольной программы – 8.35 по московскому времени.

Первая разминка

1. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония)

2. Сумире Суто – Франсис Будро (Япония)

3. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада)

4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)

Вторая разминка

5. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)

6. Кристина Астахова – Алексей Рогонов (Россия)

7. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)

8. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

Положение после короткой программы



1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 79,43

2. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 75,05

3. Кристина Астахова – Алексей Рогонов (Россия) – 70,47

4. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 65,86

5. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада) – 63,98

6. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 62,61

7. Сумире Суто – Франсис Будро (Япония) – 51,69

8. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония) – 44,83



Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy