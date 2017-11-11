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    NHK Trophy. Пары. Столбова и Климов, Астахова и Рогонов покажут произвольные программы

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    11 ноября в японской Осаке на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy спортивные пары покажут произвольные программы.

    После короткой программы лидируют китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Россияне Ксения Столбова и Федор Климов идут вторыми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов – третьими.

    Гран-при

    4-й этап

    NHK Trophy

    Осака, Япония

    Пары

    Начало произвольной программы – 8.35 по московскому времени.

    Первая разминка

    1. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония) 
    2. Сумире Суто – Франсис Будро (Япония)
    3. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада) 
    4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) 

    Вторая разминка

    5. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) 
    6. Кристина Астахова – Алексей Рогонов (Россия)
    7. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
    8. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

    Положение после короткой программы

    1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 79,43
    2. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 75,05
    3. Кристина Астахова – Алексей Рогонов (Россия) – 70,47
    4. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 65,86
    5. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада) – 63,98
    6. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 62,61
    7. Сумире Суто – Франсис Будро (Япония) – 51,69
    8. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония) – 44,83

    Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy

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