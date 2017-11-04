Cup of China. Пападакис и Сизерон победили с мировым рекордом, Боброва и Соловьев – 3-и, Загорски и Гурейро – 4-е
В Пекине в рамках третьего этапа серии Гран-при Cup of China завершились соревнования танцевальных дуэтов. Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – 3-и, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – 4-е.
Пападакис и Сизерон установили два новых мировых рекорда – по количеству баллов в произвольном танце и по сумме двух программ.
Гран-при
3-й этап
Cup of China
Пекин, Китай
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 200,43 (мировой рекорд)
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 184,50
3. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 182,84
4. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 164,41
5. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 157,61
6. Шиюэ Ван – Синью Лю (Китай) – 151,17
7. Эллиана Погребински – Алекс Бенуа (США) – 150,47
8. Анжелика Абашкина – Луи Торон (Франция) – 144,90
9. Чэнь Хун – Чжао Янь (Китай) – 117,64
10. Сяотун Ван – Кайгэ Чжао (Китай) – 102,66
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 119,33 (мировой рекорд)
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 111,84
3. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 110,50
4. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 96,79
5. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 93,96
6. Шиюэ Ван – Синью Лю (Китай) – 92,10
7. Эллиана Погребински – Алекс Бенуа (США) – 91,15
8. Анжелика Абашкина – Луи Торон (Франция) – 84,99
9. Чэнь Хун – Чжао Янь (Китай) – 70,25
10. Сяотун Ван – Кайгэ Чжао (Китай) – 63,92
Короткий танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 81,10
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 72,66
3. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 72,34
4. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 67,62
5. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 63,65
6. Анжелика Абашкина – Луи Торон (Франция) – 59,91
7. Эллиана Погребински – Алекс Бенуа (США) – 59,32
8. Шиюэ Ван – Синью Лю (Китай) – 59,07
9. Чэнь Хун – Чжао Янь (Китай) – 47,39
10. Сяотун Ван – Кайгэ Чжао (Китай) – 38,74
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.