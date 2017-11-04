Cup of China. Пападакис и Сизерон победили с мировым рекордом, Боброва и Соловьев – 3-и, Загорски и Гурейро – 4-е

В Пекине в рамках третьего этапа серии Гран-при Cup of China завершились соревнования танцевальных дуэтов. Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – 3-и, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – 4-е.

Пападакис и Сизерон установили два новых мировых рекорда – по количеству баллов в произвольном танце и по сумме двух программ.

Гран-при

3-й этап

Cup of China

Пекин, Китай

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 200,43 (мировой рекорд)

2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 184,50

3. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 182,84

4. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 164,41

5. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 157,61

6. Шиюэ Ван – Синью Лю (Китай) – 151,17

7. Эллиана Погребински – Алекс Бенуа (США) – 150,47

8. Анжелика Абашкина – Луи Торон (Франция) – 144,90

9. Чэнь Хун – Чжао Янь (Китай) – 117,64

10. Сяотун Ван – Кайгэ Чжао (Китай) – 102,66

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 119,33 (мировой рекорд)

2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 111,84

3. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 110,50

4. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 96,79

5. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 93,96

6. Шиюэ Ван – Синью Лю (Китай) – 92,10

7. Эллиана Погребински – Алекс Бенуа (США) – 91,15

8. Анжелика Абашкина – Луи Торон (Франция) – 84,99

9. Чэнь Хун – Чжао Янь (Китай) – 70,25

10. Сяотун Ван – Кайгэ Чжао (Китай) – 63,92

Короткий танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 81,10

2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 72,66

3. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 72,34

4. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 67,62

5. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 63,65

6. Анжелика Абашкина – Луи Торон (Франция) – 59,91

7. Эллиана Погребински – Алекс Бенуа (США) – 59,32

8. Шиюэ Ван – Синью Лю (Китай) – 59,07

9. Чэнь Хун – Чжао Янь (Китай) – 47,39

10. Сяотун Ван – Кайгэ Чжао (Китай) – 38,74