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    Cup of China. Пападакис и Сизерон победили с мировым рекордом, Боброва и Соловьев – 3-и, Загорски и Гурейро – 4-е

    Теги сборная России результаты танцы на льду Гран-при Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев сборная Франции сборная США сборная Китая Эван Бейтс Cup of China Джонатан Гурейро Мэдисон Чок Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Лоррейн Макнамара Квинн Карпентер Эллиана Погребински Алекс Бенуа Шиюэ Ван Синью Лю Тиффани Анастасия Загорски Анжелика Абашкина Луи Торон Чэнь Хун Чжао Янь

    В Пекине в рамках третьего этапа серии Гран-при Cup of China завершились соревнования танцевальных дуэтов. Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – 3-и, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – 4-е.

    Пападакис и Сизерон установили два новых мировых рекорда – по количеству баллов в произвольном танце и по сумме двух программ. 

    Гран-при

    3-й этап

    Cup of China

    Пекин, Китай

    Танцы на льду

    Итоговое положение

    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 200,43 (мировой рекорд)
    2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 184,50
    3. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 182,84
    4. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 164,41
    5. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 157,61
    6. Шиюэ Ван – Синью Лю (Китай) – 151,17
    7. Эллиана Погребински – Алекс Бенуа (США) – 150,47
    8. Анжелика Абашкина – Луи Торон (Франция) – 144,90
    9. Чэнь Хун – Чжао Янь (Китай) – 117,64
    10.  Сяотун Ван – Кайгэ Чжао (Китай) – 102,66

    Произвольный танец

    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 119,33 (мировой рекорд)
    2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 111,84
    3. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 110,50
    4. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 96,79
    5. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 93,96
    6. Шиюэ Ван – Синью Лю (Китай) – 92,10
    7. Эллиана Погребински – Алекс Бенуа (США) – 91,15
    8. Анжелика Абашкина – Луи Торон (Франция) – 84,99
    9. Чэнь Хун – Чжао Янь (Китай) – 70,25
    10.  Сяотун Ван – Кайгэ Чжао (Китай) – 63,92

    Короткий танец

    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 81,10
    2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 72,66
    3. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 72,34
    4. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 67,62
    5. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 63,65
    6. Анжелика Абашкина – Луи Торон (Франция) – 59,91
    7. Эллиана Погребински – Алекс Бенуа (США) – 59,32
    8. Шиюэ Ван – Синью Лю (Китай) – 59,07
    9. Чэнь Хун – Чжао Янь (Китай) – 47,39
    10. Сяотун Ван – Кайгэ Чжао (Китай) – 38,74

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