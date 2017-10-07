Finlandia Trophy. Пападакис и Сизерон лидируют после короткого танца, Степанова и Букин — 2-е
Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу в коротком танце на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо, россияне Александра Степанова и Иван Букин — вторые.
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Танцы на льду
7 октября
Начало произвольного танца – 17.00 по московскому времени (8 октября).
Короткий танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 78,09
2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 70,27
3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 65,76
4. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 60,50
5. Шиюэ Ван – Синью Лю (Китай) – 58,50
6. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 57,77
7. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 57,36
8. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 56,44
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