Finlandia Trophy. Пападакис и Сизерон лидируют после короткого танца, Степанова и Букин — 2-е

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу в коротком танце на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо, россияне Александра Степанова и Иван Букин — вторые.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду



7 октября

Начало произвольного танца – 17.00 по московскому времени (8 октября).

Короткий танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 78,09

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 70,27

3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 65,76

4. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 60,50

5. Шиюэ Ван – Синью Лю (Китай) – 58,50

6. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 57,77

7. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 57,36

8. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 56,44

