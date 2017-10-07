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    Finlandia Trophy. Пападакис и Сизерон лидируют после короткого танца, Степанова и Букин — 2-е

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    Французы  Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу в коротком танце на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо, россияне Александра Степанова и Иван Букин — вторые.

    Finlandia Trophy

    Эспоо, Финляндия

    Танцы на льду

    7 октября

    Начало произвольного танца – 17.00 по московскому времени (8 октября).

    Короткий танец

    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 78,09
    2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 70,27
    3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 65,76
    4. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 60,50
    5. Шиюэ Ван – Синью Лю (Китай) – 58,50
    6. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 57,77
    7. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 57,36
    8. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 56,44

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