Cup of China. Боброва и Соловьев, Загорски и Гурейро, Пападакис и Сизерон представят короткие танцы
Сегодня в Пекине начинается третий этап серии Гран-при Cup of China. Россию в соревнованиях танцевальных дуэтов представят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Гран-при
3-й этап
Cup of China
Пекин, Китай
Танцы на льду
Начало короткой программы — 10.30 по московскому времени (3 ноября), трансляция — на телеканале Eurosport 2.
Первая разминка
1. Сяотун Ван – Кайгэ Чжао (Китай)
2. Чэнь Хун – Чжао Янь (Китай)
3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия)
4. Шиюэ Ван – Синью Лю (Китай)
5. Анжелика Абашкина – Луи Торон (Франция)
Вторая разминка
6. Эллиана Погребински – Алекс Бенуа (США)
7. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США)
8. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
9. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
10. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)
Расписание трансляций третьего этапа Гран-при – Cup of China
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