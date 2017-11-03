Cup of China. Боброва и Соловьев, Загорски и Гурейро, Пападакис и Сизерон представят короткие танцы

Сегодня в Пекине начинается третий этап серии Гран-при Cup of China. Россию в соревнованиях танцевальных дуэтов представят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Гран-при

3-й этап

Cup of China

Пекин, Китай

Танцы на льду

Начало короткой программы — 10.30 по московскому времени (3 ноября), трансляция — на телеканале Eurosport 2.

Первая разминка

1. Сяотун Ван – Кайгэ Чжао (Китай)

2. Чэнь Хун – Чжао Янь (Китай)

3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия)

4. Шиюэ Ван – Синью Лю (Китай)

5. Анжелика Абашкина – Луи Торон (Франция)

Вторая разминка

6. Эллиана Погребински – Алекс Бенуа (США)

7. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США)

8. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

9. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

10. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при – Cup of China