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    Cup of China. Боброва и Соловьев, Загорски и Гурейро, Пападакис и Сизерон представят короткие танцы

    Теги сборная России результаты танцы на льду Гран-при Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев сборная Франции сборная США сборная Китая Эван Бейтс Cup of China Джонатан Гурейро Мэдисон Чок Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Лоррейн Макнамара Квинн Карпентер Эллиана Погребински Алекс Бенуа Шиюэ Ван Синью Лю Тиффани Анастасия Загорски Анжелика Абашкина Луи Торон Чэнь Хун Чжао Янь

    Сегодня в Пекине начинается третий этап серии Гран-при Cup of China. Россию в соревнованиях танцевальных дуэтов представят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

    Гран-при

    3-й этап

    Cup of China

    Пекин, Китай

    Танцы на льду

    Начало короткой программы — 10.30 по московскому времени (3 ноября), трансляция — на телеканале Eurosport 2.

    Первая разминка

    1. Сяотун Ван – Кайгэ Чжао (Китай)
    2. Чэнь Хун – Чжао Янь (Китай)
    3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия)
    4. Шиюэ Ван – Синью Лю (Китай)
    5. Анжелика Абашкина – Луи Торон (Франция)

    Вторая разминка

    6. Эллиана Погребински – Алекс Бенуа (США)
    7. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США)
    8. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
    9. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
    10. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)

    Расписание трансляций третьего этапа Гран-при – Cup of China

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