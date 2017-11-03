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    Коляда набрал в короткой программе на Гран-при более 100 баллов. Это новый рекорд России

    Теги сборная России Гран-при видео мужское катание Cup of China Михаил Коляда

    Россиянин Михаил Коляда стал шестым фигуристом в истории, набравшим более 100 баллов в короткой программе.

    Сегодня на третьем этапе Гран-при Cup of China россиянин получил за прокат 103,13 балла. Он впервые в карьере выиграл короткую программу на этапах Гран-при.

    Кроме Коляды, более 100 баллов на международных соревнованиях набирали только пять фигуристов – японцы Юдзуру Ханю и Шома Уно, испанец Хавьер Фернандес, американец Нэтан Чен и канадец Патрик Чан.

    Коляда стал первым российским фигуристом, преодолевшим отметку в 100 баллов в короткой. Таким образом, он побил личный рекорд почти на восемь баллов – на командном чемпионате мира он получил 95,37 балла.

    Рекорд трехкратного чемпиона России Максима Ковтуна – 94,53 балла, а двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко – 91,39 балла.

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