Коляда набрал в короткой программе на Гран-при более 100 баллов. Это новый рекорд России

Россиянин Михаил Коляда стал шестым фигуристом в истории, набравшим более 100 баллов в короткой программе.

Сегодня на третьем этапе Гран-при Cup of China россиянин получил за прокат 103,13 балла. Он впервые в карьере выиграл короткую программу на этапах Гран-при.

Кроме Коляды, более 100 баллов на международных соревнованиях набирали только пять фигуристов – японцы Юдзуру Ханю и Шома Уно, испанец Хавьер Фернандес, американец Нэтан Чен и канадец Патрик Чан.

Коляда стал первым российским фигуристом, преодолевшим отметку в 100 баллов в короткой. Таким образом, он побил личный рекорд почти на восемь баллов – на командном чемпионате мира он получил 95,37 балла.

Рекорд трехкратного чемпиона России Максима Ковтуна – 94,53 балла, а двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко – 91,39 балла.

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