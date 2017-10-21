Коляда о 3-м месте на Rostelecom Cup: «В произвольной программе кайфанул. Удалось зажечь»
Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свой результат на первом этапе Гран-при Rostelecom Cup (3-е место).
«Все хорошо случилось. Я доволен. Удалось зажечь, и в принципе я от этого доволен.
Я кайфанул. Серьезно, я нормально кайфанул.
Четыре «дидакшна»? Так получилось. Немножко концентрацию потерял, после лутца и просто сил не хватило, чтобы дожать и сделать так, чтобы не было падений», – сказал Коляда.
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