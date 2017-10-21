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    Коляда о 3-м месте на Rostelecom Cup: «В произвольной программе кайфанул. Удалось зажечь»

    Теги сборная России Гран-при мужское катание Rostelecom Cup Михаил Коляда

    Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свой результат на первом этапе Гран-при Rostelecom Cup (3-е место).

    «Все хорошо случилось. Я доволен. Удалось зажечь, и в принципе я от этого доволен.

    Я кайфанул. Серьезно, я нормально кайфанул.

    Четыре «дидакшна»? Так получилось. Немножко концентрацию потерял, после лутца и просто сил не хватило, чтобы дожать и сделать так, чтобы не было падений», – сказал Коляда.

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