Коляда о 3-м месте на Rostelecom Cup: «В произвольной программе кайфанул. Удалось зажечь»

Российский фигурист прокомментировал свой результат на первом этапе Гран-при Rostelecom Cup (3-е место).

«Все хорошо случилось. Я доволен. Удалось зажечь, и в принципе я от этого доволен.

Я кайфанул. Серьезно, я нормально кайфанул.

Четыре «дидакшна»? Так получилось. Немножко концентрацию потерял, после лутца и просто сил не хватило, чтобы дожать и сделать так, чтобы не было падений», – сказал Коляда.