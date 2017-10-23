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    Илья Авербух: «Загитова и Осмонд – главные соперницы Медведевой в олимпийском сезоне»

    Теги Илья Авербух сборная России Пхенчхан-2018 сборная Канады женское катание Евгения Медведева Кейтлин Осмонд Алина Загитова

    Хореограф Илья Авербух рассказал о том, кого считает главными конкурентками двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в олимпийском сезоне.

    «У Жени есть шанс стать легендарной чемпионкой. Приезжать на Олимпиаду в качестве двукратной чемпионки мира - большая ответственность. Но именно такие ситуации делают чемпионов легендарными.

    Если другая фигуристка выиграет в Южной Корее, то она просто станет олимпийской чемпионкой, не станет великой, а Женя как раз может еще раз войти в историю.

    У Медведевой светлая голова на плечах, сильное окружение, которое не дает сбавлять оборотов. Мне кажется, ей идут на пользу тренировки со своей главной конкуренткой Алиной Загитовой.

    На сегодняшний день я считаю ее и канадку Кейтлин Осмонд главными соперницами Медведевой. Женя видит, как работает Загитова, и это ее мотивирует и подгоняет», – отметил Авербух.

    Большая премьера Медведевой. В образе Анны Карениной

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