Елена Вайцеховская: «Поставила бы на победу Осмонд в Пхенчхане-2018. Она, в отличие от Медведевой, никому ничего не должна»

Журналистка Елена Вайцеховская считает, что канадская фигуристка может обыграть двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву на Олимпиаде в .

«Если кто из иностранок и станет реальной соперницей «непобедимой» Медведевой, так это застенчивая канадка с абсолютно мужскими по высоте и амплитуде прыжками.

Если посмотреть на цифры, бояться вроде бы нечего: рекорд россиянки в короткой программе – 80,85, и она набирала 160,46 за произвольный. Показатели Осмонд куда скромнее: 76,06 и 142,34.

Но маленькая деталь: оба своих лучших результата Кейтлин показала осенью, можно сказать, начала с них сезон.

Оба рекорда Медведевой были установлены на командном турнире в Японии, когда все катаются в удовольствие, а судьи не скупятся на баллы.

Если же взять баллы россиянки, показанные год назад на этапе Гран-при в Канаде, они вполне сопоставимы с нынешними рекордами Осмонд – 76,24 и 144,41.

При этом у Кейтлин есть преимущества: ей 21 год, она успешно преодолела пубертат и не должна ежеминутно бороться с лишним весом, в ее техническом арсенале есть абсолютно все, что демонстрирует Медведева, катит она лучше и мощнее и выше прыгает.

А главное – над канадкой не довлеет мысль, что она обязана выиграть.

Если Осмонд подойдет к Играм во всеоружии, блистательно откатает обе программы в «команднике» и выиграет его вместе со своей сборной, то на эмоциональном подъеме способна выдать прокат жизни и в личном первенстве.

И вот в этом случае я, пожалуй, поставила бы на ее победу. Потому что Осмонд, в отличие от Медведевой, никому ничего не должна. И это делает канадку гораздо более опасной, чем прыжки и каскады, поставленные во вторую половину программы», – написала Вайцеховская.

Большая премьера Медведевой. В образе Анны Карениной