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    Skate Canada. Пары. Забияко и Энберт, Савченко и Массо, Дюамель и Редфорд покажут короткие программы

    Теги Алена Савченко сборная России результаты Гран-при сборная Канады Skate Canada сборная Франции Любовь Илюшечкина Александр Энберт сборная США сборная Китая сборная Германии Меган Дюамель Ванесса Джеймс пары Дилан Москович Эрик Редфорд Цзинь Ян Хэвен Денни Брендон Фрэйзер Морган Сипре Наталья Забияко Бруно Массо Чэн Пэн Максим Дешам Сидни Колоджей

    С 27 по 29 октября в канадской Реджайне пройдет второй этап серии Гран-при — Skate Canada. Россию в соревнованиях спортивных пар представят Наталья Забияко и Александр Энберт.

    Гран-при

    2-й этап

    Skate Canada

    Реджайна, Канада

    Пары

    Начало короткой программы — 4.48 по московскому времени (28 октября).

    Первая разминка

    1. Сидни Колоджей — Максим Дешам (Канада)
    2. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай)
    3. Хэвен Денни — Брендон Фрэйзер (США)
    4. Наталья Забияко — Александр Энберт (Россия)

    Вторая разминка

    5. Любовь Илюшечкина — Дилан Москович (Канада)
    6. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция)
    7. Алена Савченко — Бруно Массо (Германия)
    8. Меган Дюамель — Эрик Редфорд (Канада)

    Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada

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