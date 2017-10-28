Skate Canada. Пары. Забияко и Энберт, Савченко и Массо, Дюамель и Редфорд покажут короткие программы

С 27 по 29 октября в канадской Реджайне пройдет второй этап серии Гран-при — Skate Canada. Россию в соревнованиях спортивных пар представят Наталья Забияко и Александр Энберт.

Гран-при

2-й этап

Skate Canada

Реджайна, Канада

Пары

Начало короткой программы — 4.48 по московскому времени (28 октября).

Первая разминка

1. Сидни Колоджей — Максим Дешам (Канада)

2. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай)

3. Хэвен Денни — Брендон Фрэйзер (США)

4. Наталья Забияко — Александр Энберт (Россия)



Вторая разминка

5. Любовь Илюшечкина — Дилан Москович (Канада)

6. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция)

7. Алена Савченко — Бруно Массо (Германия)

8. Меган Дюамель — Эрик Редфорд (Канада)

Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada