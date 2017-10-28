Skate Canada. Пары. Забияко и Энберт, Савченко и Массо, Дюамель и Редфорд покажут короткие программы
С 27 по 29 октября в канадской Реджайне пройдет второй этап серии Гран-при — Skate Canada. Россию в соревнованиях спортивных пар представят Наталья Забияко и Александр Энберт.
Гран-при
2-й этап
Skate Canada
Реджайна, Канада
Пары
Начало короткой программы — 4.48 по московскому времени (28 октября).
Первая разминка
1. Сидни Колоджей — Максим Дешам (Канада)
2. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай)
3. Хэвен Денни — Брендон Фрэйзер (США)
4. Наталья Забияко — Александр Энберт (Россия)
Вторая разминка
5. Любовь Илюшечкина — Дилан Москович (Канада)
6. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция)
7. Алена Савченко — Бруно Массо (Германия)
8. Меган Дюамель — Эрик Редфорд (Канада)
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