Skate Canada. Лобода и Дрозд, Виртью и Моир, Уивер и Поже выйдут на лед с короткими танцами
С 27 по 29 октября в канадской Реджайне пройдет второй этап серии Гран-при — Skate Canada. Россию в соревнованиях танцевальных дуэтов представят Алла Лобода и Павел Дрозд.
Гран-при
2-й этап
Skate Canada
Реджайна, Канада
Танцы на льду
Начало короткой программы — 23.50 по московскому времени (27 октября).
Первая разминка
1. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада)
2. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)
3. Кавита Лоренц — Йоти Полизоакис (Германия)
4. Алиса Агафонова — Альпер Учар (Турция)
5. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США)
Вторая разминка
6. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)
7. Алла Лобода — Павел Дрозд (Россия)
8. Тесса Виртью — Скотт Моир (Канада)
9. Кэйтлин Уивер — Эндрю Поже (Канада)
10. Мэдисон Хаббел — Захари Донохью (США)
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