Skate Canada. Лобода и Дрозд, Виртью и Моир, Уивер и Поже выйдут на лед с короткими танцами

С 27 по 29 октября в канадской Реджайне пройдет второй этап серии Гран-при — Skate Canada. Россию в соревнованиях танцевальных дуэтов представят Алла Лобода и Павел Дрозд.

Гран-при

2-й этап

Skate Canada

Реджайна, Канада

Танцы на льду

Начало короткой программы — 23.50 по московскому времени (27 октября).

Первая разминка

1. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада)

2. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)

3. Кавита Лоренц — Йоти Полизоакис (Германия)

4. Алиса Агафонова — Альпер Учар (Турция)

5. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США)

Вторая разминка

6. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)

7. Алла Лобода — Павел Дрозд (Россия)

8. Тесса Виртью — Скотт Моир (Канада)

9. Кэйтлин Уивер — Эндрю Поже (Канада)

10. Мэдисон Хаббел — Захари Донохью (США)

Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada