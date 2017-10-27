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    Skate Canada. Лобода и Дрозд, Виртью и Моир, Уивер и Поже выйдут на лед с короткими танцами

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    С 27 по 29 октября в канадской Реджайне пройдет второй этап серии Гран-при — Skate Canada. Россию в соревнованиях танцевальных дуэтов представят Алла Лобода и Павел Дрозд.

    Гран-при

    2-й этап

    Skate Canada

    Реджайна, Канада

    Танцы на льду

    Начало короткой программы — 23.50 по московскому времени (27 октября).

    Первая разминка

    1. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада)
    2. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)
    3.  Кавита Лоренц — Йоти Полизоакис (Германия)
    4. Алиса Агафонова — Альпер Учар (Турция)
    5. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США)

    Вторая разминка

    6. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)
    7. Алла Лобода — Павел Дрозд (Россия)
    8. Тесса Виртью — Скотт Моир (Канада)
    9. Кэйтлин Уивер — Эндрю Поже (Канада)
    10. Мэдисон Хаббел — Захари Донохью (США)

    Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada

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