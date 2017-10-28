Skate Canada. Самарин, Чан, Уно, Браун выйдут на лед с короткими программами

С 27 по 29 октября в канадской Реджайне пройдет второй этап серии Гран-при — Skate Canada. Россию в соревнованиях мужчин представит Александр Самарин.

Гран-при

2-й этап

Skate Canada

Реджайна, Канада

Мужчины

Начало короткой программы — 2.57 по московскому времени (28 октября).

Первая разминка

1. Киган Мессинг (Канада)

2. Николя Надо (Канада)

3. Поль Фентц (Германия)

4. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

5. Брендан Керри (Австралия)

6. Такахито Мура (Япония)



Вторая разминка

7. Михал Бржезина (Чехия)

8. Йорик Хендрикс (Бельгия)

9. Александр Самарин (Россия)

10. Джэйсон Браун (США)

11. Патрик Чан (Канада)

12. Шома Уно (Япония)

Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada