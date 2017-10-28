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    Skate Canada. Самарин, Чан, Уно, Браун выйдут на лед с короткими программами

    Теги сборная России результаты Гран-при сборная Канады Skate Canada Патрик Чан сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Германии сборная Чехии сборная Бельгии Михал Бржезина мужское катание Киган Мессинг Такахито Мура Йорик Хендрикс Александр Самарин Шома Уно сборная Австралии Брендан Керри Николя Надо Чха Чжун Хван Поль Фентц

    С 27 по 29 октября в канадской Реджайне пройдет второй этап серии Гран-при — Skate Canada. Россию в соревнованиях мужчин представит Александр Самарин.

    Гран-при

    2-й этап

    Skate Canada

    Реджайна, Канада

    Мужчины

    Начало короткой программы — 2.57 по московскому времени (28 октября).

    Первая разминка

    1. Киган Мессинг (Канада)
    2. Николя Надо (Канада)
    3. Поль Фентц (Германия)
    4. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
    5. Брендан Керри (Австралия)
    6. Такахито Мура (Япония)

    Вторая разминка

    7. Михал Бржезина (Чехия)
    8.  Йорик Хендрикс (Бельгия)
    9. Александр Самарин (Россия)
    10. Джэйсон Браун (США)
    11. Патрик Чан (Канада)
    12. Шома Уно (Япония)

    Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada

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