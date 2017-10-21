Медведева упала в произвольной программе на Rostelecom Cup. Но выиграла турнир

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала во время исполнения произвольной программы на Rostelecom Cup, тем не менее выиграла соревнования.

Спортсменка не справилась с акселем в 2,5 оборота в конце программы.

За произвольную программу Медведева набрала 150,46 балла, это ее лучший результат в сезоне.

Напомним, что Медведевой принадлежит мировой рекорд по баллам в произвольной программе – 160,46.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф