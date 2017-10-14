Евгения Медведева: «Неправильно говорить, что произвольная программа от Авербуха у меня не получилась»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, почему решила поменять произвольную программу.

«Изначально мы поставили «Анну Каренину» как показательный номер. В первый раз я прокатала его на шоу в Японии. По реакции публики было видно, что программа всем понравилась. И я сама почувствовала этот образ, вжилась в него.

Тема «Карениной» – история ее любви, переживания – мне по-человечески понятны. Такой конкретный образ для меня необычен. Мне очень интересно работать в нем.

Очень красивая и сильная музыка из кинофильма, которая проникает в меня, в которой я реально растворяюсь. Этот показательный номер понравился всей команде, и тогда впервые вскользь прозвучало, почему не взять «Каренину» для произвольной?

Неправильно будет сказать, что предыдущая произвольная программа, поставленная Ильей Авербухом, у меня не получилась. Напротив, на Мемориале Непелы она собрала очень хорошие зрительские отзывы и была высоко оценена судьями и специалистами.

Произвольная программа Ильи мне нравится. Я не убрала ее в дальний ящик, не исключаю, что в будущем вернусь к ней.

Однако образ Карениной настолько сильно тронул меня, что я решила: надо менять. Вместе с тренерами мы пришли к выводу, что произвольная программа «Анна Каренина» будет предпочтительнее в олимпийском сезоне. Хотя решение далось непросто. Понятно, что предпринимать такие шаги по ходу сезона, довольно рискованно. Но сезон только начался, в запасе было достаточно времени», – сказала Медведева.