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    Евгения Медведева: «Неправильно говорить, что произвольная программа от Авербуха у меня не получилась»

    Теги Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, почему решила поменять произвольную программу.

    «Изначально мы поставили «Анну Каренину» как показательный номер. В первый раз я прокатала его на шоу в Японии. По реакции публики было видно, что программа всем понравилась. И я сама почувствовала этот образ, вжилась в него.

    Тема «Карениной» – история ее любви, переживания – мне по-человечески понятны. Такой конкретный образ для меня необычен. Мне очень интересно работать в нем.

    Очень красивая и сильная музыка из кинофильма, которая проникает в меня, в которой я реально растворяюсь. Этот показательный номер понравился всей команде, и тогда впервые вскользь прозвучало, почему не взять «Каренину» для произвольной?

    Неправильно будет сказать, что предыдущая произвольная программа, поставленная Ильей Авербухом, у меня не получилась. Напротив, на Мемориале Непелы она собрала очень хорошие зрительские отзывы и была высоко оценена судьями и специалистами.

    Произвольная программа Ильи мне нравится. Я не убрала ее в дальний ящик, не исключаю, что в будущем вернусь к ней.

    Однако образ Карениной настолько сильно тронул меня, что я решила: надо менять. Вместе с тренерами мы пришли к выводу, что произвольная программа «Анна Каренина» будет предпочтительнее в олимпийском сезоне. Хотя решение далось непросто. Понятно, что предпринимать такие шаги по ходу сезона, довольно рискованно. Но сезон только начался, в запасе было достаточно времени», – сказала Медведева.

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