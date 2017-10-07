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    Илья Авербух: «Я не разговаривал с Медведевой и ее тренером по поводу смены произвольной программы»

    Теги Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева

    Хореограф Илья Авербух заявил, что не обсуждал с российской фигуристкой Евгенией Медведевой замену произвольной программы.

    На турнире Japan Open, который прошел в Сайтаме, фигуристка представила новую произвольную программу на музыку из кинофильма «Анна Каренина», с показательным номером под эту музыку фигуристка выступала в июле на шоу Dreams on Ice в Йокогаме.

    «Это не произвольная программа, это показательный танец, который она катала полгода назад. Есть мнение, что это ее новая программа? Не знаю, я с ней и тренером по этому поводу не разговаривал. Но этот показательный номер она ставила не со мной, это другая история. Я ей поставил короткую и произвольную программы.

    Тренеру виднее, почему они приняли такое решение. Может ли она вернуться к прежней программе? Она от нее еще никуда не уходила. Но я думаю, что на этом вообще не стоит заострять внимание, главное – это ее победа на турнире, который, я хочу обратить внимание, является коммерческим и проводится по своим правилам», – сказал Авербух.

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    Новая произвольная Медведевой лучше?

    809 голосов 12
    • Да, но это большой риск
      80%
    • Нет, странное решение
      20%

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