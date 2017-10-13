Евгения Медведева: «Смогла бы я выступать за другую страну? Нет, только Россия»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своей популярности, а также о том, стала бы выступать за другую страну.

«На самом деле я не очень люблю быть на виду. По мне лучше отдохнуть после тренировки, побыть в тишине, дома. Любое общение, каким бы приятным ни было, выхолащивает. А чтобы быть собранной на льду, показывать эмоции, нужно, чтобы внутри у тебя не было пусто.

– Тебя уже узнают на улицах?

– В России – нет. Наверное, потому, что я разная на льду и вне льда.

А в Японии узнают. Меня поразило, что во время отпуска, когда я выглядела совершенно не так, как выгляжу на льду – без макияжа, без прически, в спортивной одежде, даже в кепке, в одном храме меня узнала группа школьников, а минут через десять – еще и продавщица лет 65-70, стоявшая за прилавком.

Это значит, что фигурное катание смотрят люди в очень большом возрастном диапазоне, и наш спорт всех объединяет.

– Откуда такая любовь к Японии?

– В Японии я чувствую себя комфортно, да и вообще стараюсь всегда ездить на отдых в азиатские страны и последние три года не изменяю традиции. Сначала Вьетнам, потом Таиланд, сейчас Япония и Китай. Мне нравится японский язык, и в будущем хотела бы его выучить. Мне нравится вообще восточная культура.

Но по своей натуре я патриотка и никогда не уеду жить в другую страну. Мне даже задавали вопрос: можешь за другую страну кататься? Нет, только Россия», – сказала Медведева.

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