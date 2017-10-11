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    Татьяна Тарасова: «В новой произвольной программе Медведева стала лучше»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Евгения Медведева

    Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала решение Евгении Медведевой поменять произвольную программу.

    «Замена связана с ее внутренним интеллектуальным ростом. Она выросла из той программы. Очень правильно, что она сделала это.

    В новой программе она стала лучше: мы видим, что она в музыке, она ее чувствует, она ей соответствует. Я видела ее исполнение два раза, и каждый раз был разный финал.

    Мне нравится, что люди ищут и не боятся этого. А тот, кто ищет, тот всегда найдет. Они нашли», – рассказала Тарасова.

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    1985 голосов 17
    • Да, но это большой риск
      80%
    • Нет, странное решение
      20%

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