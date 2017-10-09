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    Михаил Коляда: «Не скажу, что провалил произвольную на Finlandia Trophy»

    Теги сборная России Finlandia Trophy мужское катание Михаил Коляда

    Российский фигурист Михаил Коляда заявил, что не считает свое выступление с произвольной программой на Finlandia Trophy провальным.

    Напомним, что россиянин занял четвертое место на турнире в Эспоо, который проходил в минувшие выходные.

    «Я бы так не сказал, что я практически провалил произвольную программу. Нет. Это не был провал. Провалом это было б, если б я вообще ничего не сделал.

    Сейчас я чувствую себя нормально, понимаю, в чем проблема. Когда понятен вектор направления, тогда морально становится проще и ты знаешь, куда двигаться.

    Проблемы случились из-за недоработок, которые выползли на старте. На тренировках есть моменты, которые необходимо отрабатывать более качественно, чтобы такого больше не повторялось.

    А когда настал черед вращения, то у меня просто не осталось сил, если честно. Мы решили сделать небольшую перестановку в программе – переставили в конец вращение – и она не пошла на пользу. Скорее всего, вернем этот элемент обратно», – сказал Коляда.

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