Михаил Коляда: «Не скажу, что провалил произвольную на Finlandia Trophy»

Российский фигурист Михаил Коляда заявил, что не считает свое выступление с произвольной программой на Finlandia Trophy провальным.

Напомним, что россиянин занял четвертое место на турнире в Эспоо, который проходил в минувшие выходные.

«Я бы так не сказал, что я практически провалил произвольную программу. Нет. Это не был провал. Провалом это было б, если б я вообще ничего не сделал.

Сейчас я чувствую себя нормально, понимаю, в чем проблема. Когда понятен вектор направления, тогда морально становится проще и ты знаешь, куда двигаться.

Проблемы случились из-за недоработок, которые выползли на старте. На тренировках есть моменты, которые необходимо отрабатывать более качественно, чтобы такого больше не повторялось.

А когда настал черед вращения, то у меня просто не осталось сил, если честно. Мы решили сделать небольшую перестановку в программе – переставили в конец вращение – и она не пошла на пользу. Скорее всего, вернем этот элемент обратно», – сказал Коляда.