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    Татьяна Тарасова – о выступлении Коляды: «Это было не катание, а валяние в большом расстройстве»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России Finlandia Trophy мужское катание Михаил Коляда

    Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российского фигуриста Михаила Коляды на турнире Finlandia Trophy, где она стал четвертым.

    «Коляда выглядит пока совсем неуверенно. О соревнованиях пока речи не идет. Это было не катание, а валяние в большом расстройстве.

    Мы знаем, что у него на тренировках получается. Ему просто надо выйти и сделать то, что он умеет, должен показать какие-то свои мужские качества.

    Вот надо у них спросить: как они, вообще, волнуются (перед Олимпиадой)? Я, например, волнуюсь», – сказала Тарасова.

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