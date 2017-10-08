Татьяна Тарасова – о выступлении Коляды: «Это было не катание, а валяние в большом расстройстве»

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российского фигуриста Михаила Коляды на турнире Finlandia Trophy, где она стал четвертым.

«Коляда выглядит пока совсем неуверенно. О соревнованиях пока речи не идет. Это было не катание, а валяние в большом расстройстве.

Мы знаем, что у него на тренировках получается. Ему просто надо выйти и сделать то, что он умеет, должен показать какие-то свои мужские качества.

Вот надо у них спросить: как они, вообще, волнуются (перед Олимпиадой)? Я, например, волнуюсь», – сказала Тарасова.