Юлия Липницкая: «Было нереально тяжело прийти к решению закончить спортивную карьеру»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая рассказала о том, как было принято решение завершить карьеру.

«Это было мое твердое решение. Когда еще зимой уезжала в клинику, чтобы пролечиться, и находилась там довольно долго, то, поверьте, мне хватило времени, чтобы обо всем подумать. Было нереально тяжело прийти к решению закончить спортивную карьеру.

В клинике, а лечилась я в Израиле, в один из выходных у меня украли телефон, и, соответственно, оборвалась вся связь с миром. Это получилось случайно, вследствие чего я долгое время не появлялась ни в сети, нигде. И только сейчас я понимаю, для чего мне это было дано. Чтобы я реально задумалась, что происходит в моей жизни.

Да, у меня была возможность поехать купить себе телефон, но я решила, что раз так случилось, значит, так надо. По сути, я оказалась в другой стране, где все говорили на другом языке, даже не на английском, без какой-либо связи с миром. Наизусть я знала только мамин номер. Потом все же купила себе дешевый телефон, чтобы элементарно звонить маме и родственникам. И все. Поэтому это время чем мне было еще заниматься, как только своим здоровьем, и думать, что я буду делать после выхода из клиники.

С мамой я поговорила сразу, она меня поняла. Вместе мы решили, что раз новая жизнь, то новая жизнь. Соответственно, надо ехать в Федерацию, оповестить всех. А дальше была договоренность с руководством федерации, что мы все вместе ждем сентября и на контрольных прокатах делаем официальное объявление о том, что я завершила карьеру. И все. Поэтому хочется поблагодарить своих болельщиков и не только болельщиков за понимание и ожидание», – рассказала Липницкая.