Евгений Плющенко: «Артистичность и скольжение нужны, но зачем снижать стоимость четверных прыжков? Полный бред»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко критично отнесся к инициативе Международного союза конькобежцев (ISU) снизить базовую стоимость прыжков в четыре оборота.

«Полный бред, чепуха. Сейчас, когда весь мир мужского одиночного катания – японцы, американцы, канадцы, китайцы, да вообще все, толкнули его вперед именно четверными, взять и понизить их стоимость? Кто там это решает, я не понимаю? Кто это придумывает?



Будущее мирового фигурного катания – это многооборотные прыжки, как говорил и говорит мой великий тренер Алексей Николаевич Мишин, и сейчас все их исполняют. Да, нужны артистичность, скольжение, кто же против этого? Вот только зачем занижать стоимость четверных прыжков, за них, наоборот, бонусы давать надо!» – заявил Плющенко.