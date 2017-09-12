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    Евгений Плющенко: «Артистичность и скольжение нужны, но зачем снижать стоимость четверных прыжков? Полный бред»

    Теги Евгений Плющенко ISU Алексей Мишин мужское катание

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко критично отнесся к инициативе Международного союза конькобежцев (ISU) снизить базовую стоимость прыжков в четыре оборота.

    «Полный бред, чепуха. Сейчас, когда весь мир мужского одиночного катания – японцы, американцы, канадцы, китайцы, да вообще все, толкнули его вперед именно четверными, взять и понизить их стоимость? Кто там это решает, я не понимаю? Кто это придумывает?

    Будущее мирового фигурного катания – это многооборотные прыжки, как говорил и говорит мой великий тренер Алексей Николаевич Мишин, и сейчас все их исполняют. Да, нужны артистичность, скольжение, кто же против этого? Вот только зачем занижать стоимость четверных прыжков, за них, наоборот, бонусы давать надо!» – заявил Плющенко.

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