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    Ягудин и Мишин введены в Зал славы фигурного катания

    Теги Сюэ Шень Хунбо Чжао Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России Алексей Мишин сборная Китая пары мужское катание Зал славы сборная Австрии

    Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин, а также российский тренер Алексей Мишин введены в Зал славы фигурного катания.

    Ягудин четырежды становился чемпионом мира, на его счету также три золотых награды чемпионатов Европы и две победы в финалах Гран-при. В пресс-релизе Зала славы отмечается, что соперничество Ягудина с Евгением Плющенко способствовало развитию спортивного стиля в мужском фигурном катании.

    Мишин является одним из самых успешных тренеров в современном фигурном катании. Его ученики трижды завоевывали золотые награды Олимпиад (Алексей Урманов – 1994, Плющенко – 2006, 2014), пять раз становились чемпионами мира, 10 раз – Европы и 22 раза – России. Мишин работал в разное время с Ягудиным, Плющенко, Елизаветой Туктамышевой, Каролиной Костнер, Артуром Гачинским и другими.

    Также в Зал славы были введены австрийская фигуристка Беатрис Шуба, чемпионка Саппоро-1972, китайская спортивная пара Сюэ Шень – Хунбо Чжао – победитель Олимпиады в Ванкувере и знаменитый хореограф Сара Кавахара.

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