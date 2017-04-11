Ягудин и Мишин введены в Зал славы фигурного катания

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин, а также российский тренер Алексей Мишин введены в Зал славы фигурного катания.

Ягудин четырежды становился чемпионом мира, на его счету также три золотых награды чемпионатов Европы и две победы в финалах Гран-при. В пресс-релизе Зала славы отмечается, что соперничество Ягудина с Евгением Плющенко способствовало развитию спортивного стиля в мужском фигурном катании.

Мишин является одним из самых успешных тренеров в современном фигурном катании. Его ученики трижды завоевывали золотые награды Олимпиад (Алексей Урманов – 1994, Плющенко – 2006, 2014), пять раз становились чемпионами мира, 10 раз – Европы и 22 раза – России. Мишин работал в разное время с Ягудиным, Плющенко, Елизаветой Туктамышевой, Каролиной Костнер, Артуром Гачинским и другими.

Также в Зал славы были введены австрийская фигуристка Беатрис Шуба, чемпионка Саппоро-1972, китайская спортивная пара Сюэ Шень – Хунбо Чжао – победитель Олимпиады в Ванкувере и знаменитый хореограф Сара Кавахара.