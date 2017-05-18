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    Жиганшин завершил карьеру

    Теги сборная России танцы на льду Елена Ильиных Руслан Жиганшин

    Российский фигурист Руслан Жиганшин, выступавший в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных, принял решение о завершении карьеры, утверждает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Жиганшин до конца сезона-2013/14 выступал в дуэте с Викторией Синициной, в 2012 году они становились чемпионами мира среди юниоров. Затем он катался в паре с Еленой Ильиных, с которой выиграл чемпионат России-2015.

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