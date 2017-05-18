Жиганшин завершил карьеру

Российский фигурист Руслан Жиганшин, выступавший в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных, принял решение о завершении карьеры, утверждает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Жиганшин до конца сезона-2013/14 выступал в дуэте с Викторией Синициной, в 2012 году они становились чемпионами мира среди юниоров. Затем он катался в паре с Еленой Ильиных, с которой выиграл чемпионат России-2015.