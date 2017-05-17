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    Елена Буянова: «Сотникова хочет вернуться уже три года, Плющенко хочет тренировать. Но пока это все на словах»

    Теги Евгений Плющенко сборная России Елена Водорезова (Буянова) Аделина Сотникова женское катание переходы

    Тренер Елена Буянова рассказала о переходе Аделины Сотниковой к Евгению Плющенко.

    «Весь прошлый сезон я практически не видела Аделину. О том, где она находится, узнавала из интернета. Обидно, что о своем решении она сообщила по телефону, прислав смс. Зная ее, понимаю – да, ей так проще. Но в жизни нужно уметь пересиливать себя.

    Что касается возобновления спортивной карьеры, то пока это беспредметный разговор. Насколько я знаю, со слов самой спортсменки, сейчас она серьезно травмирована, и думаю, что к тренировкам на льду пока не приступала.

    Не берусь утверждать, но говорят, что каток у Жени нестандартный, а это плохо для спортсменки такого уровня. О Жене как о тренере ничего не могу сказать, так как для этого надо воспитать хотя бы одного спортсмена.

    Что представляет собой его школа – рассуждать рано, потому что школа – это тренеры и результаты учеников, а тут все только начинается.

    Аделина хочет вернуться. Но хочет уже три года. Женя хочет попробовать. Но пока это все на словах. Дай бог, если у них получится – буду рада. Мы с Петром Чернышевым и Ириной Тагаевой свою работу сделали, дали девочке профессию, многому научили. А как Аделина распорядится этим, время покажет», – сказала Буянова.

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