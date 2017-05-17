Тренер Елена Буянова рассказала о переходе Аделины Сотниковой к Евгению Плющенко.

«Весь прошлый сезон я практически не видела Аделину. О том, где она находится, узнавала из интернета. Обидно, что о своем решении она сообщила по телефону, прислав смс. Зная ее, понимаю – да, ей так проще. Но в жизни нужно уметь пересиливать себя.

Что касается возобновления спортивной карьеры, то пока это беспредметный разговор. Насколько я знаю, со слов самой спортсменки, сейчас она серьезно травмирована, и думаю, что к тренировкам на льду пока не приступала.

Не берусь утверждать, но говорят, что каток у Жени нестандартный, а это плохо для спортсменки такого уровня. О Жене как о тренере ничего не могу сказать, так как для этого надо воспитать хотя бы одного спортсмена.

Что представляет собой его школа – рассуждать рано, потому что школа – это тренеры и результаты учеников, а тут все только начинается.

Аделина хочет вернуться. Но хочет уже три года. Женя хочет попробовать. Но пока это все на словах. Дай бог, если у них получится – буду рада. Мы с Петром Чернышевым и Ириной Тагаевой свою работу сделали, дали девочке профессию, многому научили. А как Аделина распорядится этим, время покажет», – сказала Буянова.