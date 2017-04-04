Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о начале сотрудничества олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой с тренером Евгением Плющенко.

«Поживем – увидим, каким будет это сотрудничество, желаю успеха Аделине», – сказала Тарасова.

«Я очень рада, что Евгений начал работать в качестве тренера. Кому как не олимпийским чемпионам передавать накопленный опыт следующему поколению.

Что касается Аделины и их совместной работы, то если это не пиар-кампания, а серьезное решение, то с ним они, на мой взгляд, поздновато.

Дело в том, что Аделине придется пройти через множество предсезонных соревнований, возвращаться с самых низов на лидирующие позиции, поскольку сейчас она отсутствует в рейтинге. А для того, чтобы оказаться в нем, надо этому посвятить хотя бы год», – цитирует специалиста ТАСС.