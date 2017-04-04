Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Татьяна Тарасова: «Если сотрудничество Сотниковой и Плющенко – не пиар-кампания, то решение принято поздновато»

    Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России Аделина Сотникова женское катание

    Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о начале сотрудничества олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой с тренером Евгением Плющенко.

    «Поживем – увидим, каким будет это сотрудничество, желаю успеха Аделине», – сказала Тарасова.

    «Я очень рада, что Евгений начал работать в качестве тренера. Кому как не олимпийским чемпионам передавать накопленный опыт следующему поколению.

    Что касается Аделины и их совместной работы, то если это не пиар-кампания, а серьезное решение, то с ним они, на мой взгляд, поздновато.

    Дело в том, что Аделине придется пройти через множество предсезонных соревнований, возвращаться с самых низов на лидирующие позиции, поскольку сейчас она отсутствует в рейтинге. А для того, чтобы оказаться в нем, надо этому посвятить хотя бы год», – цитирует специалиста ТАСС.

    Опрос

    Нравятся ли вам комментарии Татьяны Тарасовой?

    18352 голосa 29
    • Да
      55%
    • Нет
      45%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться