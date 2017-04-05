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    Евгений Плющенко: «Задача Сотниковой – не только возвращение к Олимпиаде, она может кататься и после Игр»

    Теги Евгений Плющенко сборная России Пхенчхан-2018 Аделина Сотникова женское катание

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о начале сотрудничества с чемпионкой Сочи-2014 Аделиной Сотниковой.

    «Задача Сотниковой – не только возвращение к Олимпийским играм, мы смотрим дальше. Аделина сама пришла ко мне, чтобы работать. Уже с завтрашнего дня приступаем к постановке программы.

    Аделины нет в рейтингах, но я тоже через это проходил. Попытаемся вместе, главное – не торопиться. Жизнь очень быстро пролетает. У спортсмена должны быть хорошие условия. Аделине мы их создадим.

    Она катается у нас уже две недели. В силу того, что Аделина рано выиграла Олимпиаду, она сможет кататься и после 2018 года. Она готова пахать, тренироваться, остались только рабочие моменты. Я вижу ее злость, азарт», – сказал Плющенко.

    «Многие написали, что это пиар ход. Мне не нужно пиариться, Аделине тоже. Это ее решение, я никого не переманивал», – цитирует тренера «Р-Спорт».

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