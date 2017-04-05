Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о начале сотрудничества с чемпионкой Сочи-2014 Аделиной Сотниковой.

«Задача Сотниковой – не только возвращение к Олимпийским играм, мы смотрим дальше. Аделина сама пришла ко мне, чтобы работать. Уже с завтрашнего дня приступаем к постановке программы.

Аделины нет в рейтингах, но я тоже через это проходил. Попытаемся вместе, главное – не торопиться. Жизнь очень быстро пролетает. У спортсмена должны быть хорошие условия. Аделине мы их создадим.



Она катается у нас уже две недели. В силу того, что Аделина рано выиграла Олимпиаду, она сможет кататься и после 2018 года. Она готова пахать, тренироваться, остались только рабочие моменты. Я вижу ее злость, азарт», – сказал Плющенко.

«Многие написали, что это пиар ход. Мне не нужно пиариться, Аделине тоже. Это ее решение, я никого не переманивал», – цитирует тренера «Р-Спорт».