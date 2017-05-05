Евгений Плющенко: «Сотникова готовится, но сейчас у нее небольшая травма»
Тренер олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Евгений Плющенко рассказал о подготовке спортсменки к новому сезону.
«Соревновательная перспектива у Аделины есть, она готовится, но сейчас у нее небольшая травма.
Мы залечиваем и старые травмы, и новые, поэтому сейчас не отвечу конкретно по поводу намерений об участии в соревнованиях. После 20 мая мы определимся», – сказал Плющенко.
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