Тренер олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Евгений Плющенко рассказал о подготовке спортсменки к новому сезону.

«Соревновательная перспектива у Аделины есть, она готовится, но сейчас у нее небольшая травма.

Мы залечиваем и старые травмы, и новые, поэтому сейчас не отвечу конкретно по поводу намерений об участии в соревнованиях. После 20 мая мы определимся», – сказал Плющенко.