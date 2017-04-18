Ковтун опоздал на самолет в Токио, но улетел позже

Трехкратный чемпион России Максим Ковтун сообщил, что опоздал на самолет в Токио, отправлявшийся со сборной России на командный чемпионат мира.

По словам Ковтуна в Instagram, опоздание произошло из-за ДТП, в которое его такси попало по дороге в аэропорт. Фигуристу пришлось покупать за свой счет новый билет и лететь в Токио с пересадкой. В настоящее время фигурист находится в Сеуле и ждет рейса в Токио.

Ковтун опоздал всего на несколько минут, и авиакомпания предложила ему вариант посадки в самолет без сдаваемого багажа. Но фигурист отказался, так как взять с собой в салон чемодан с коньками он не мог. Цена нового билета составила 50 тысяч рублей.