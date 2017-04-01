Известный тренер Татьяна Тарасова считает выступление Михаила Коляды и Максима Ковтуна на чемпионате мира в Хельсинки неудовлетворительным.

«К сожалению, мы сейчас не можем похвастаться этим поколением, потому что мы выглядим как дети, плохообучаемые дети. Некоторые фигуристы за сезон разучивают четверные прыжки, для нынешнего поколения это непонятно. Места, занятые нашими одиночниками, не могут удовлетворить, я думаю, это показатель состояния и нашего общества в том числе.

Те места, которые наши ребята заняли, – это сейчас наши законные места. Мы и юниорский чемпионат мира проиграли, потому что соперники технически лучше оснащены. Нужно подумать, в чем мы неправильно работаем. Раньше мы много лет держали планку, за нами шел весь мир, а теперь мы не первые и даже не вторые, и не третьи», – рассказала Тарасова.