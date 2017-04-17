Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о занятиях фигурным катанием его младшего сына Александра.

«Саше нравится кататься. Его никто не заставляет. У него уже есть свой тренер, своя группа. Он приходит заниматься каждый день. Конечно, иногда, бывает, ленится, но здесь уже я включаюсь.

– Вы начинали свои тренировки на льду примерно в Сашином возрасте, и условия были более жесткие.

Но мне тоже нравилось, и никто поначалу не прессовал, не напрягал…

Понятное дело, когда тренер увидел, что у меня что-то получается, нагрузки пошли совсем другие. В семь лет я прыгал два с половиной оборота, а в то время это был серьезный показатель. И уже тренер и мама направляли, толкали. Это нормально, и я думаю, то же самое будет с Александром.

Главное, чтобы детей учили грамотные специалисты. В фигурном катании это очень большая проблема. Поэтому приходится много времени тратить на исправление техники: дети неправильно группируются, получают травмы. И, разумеется, это тормозит процесс. А моя конечная цель – воспитать чемпиона.

– Сколько на это может уйти времени?

– Если начать заниматься с ребенком в четыре года, то минимум лет десять. Саше как раз сейчас четыре года, надеюсь, что через десять лет мы выиграем чемпионат мира среди юниоров», – сказал Плющенко.