Евгений Плющенко: «Надеюсь, что через десять лет сын выиграет чемпионат мира среди юниоров»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о занятиях фигурным катанием его младшего сына Александра.
«Саше нравится кататься. Его никто не заставляет. У него уже есть свой тренер, своя группа. Он приходит заниматься каждый день. Конечно, иногда, бывает, ленится, но здесь уже я включаюсь.
– Вы начинали свои тренировки на льду примерно в Сашином возрасте, и условия были более жесткие.
Но мне тоже нравилось, и никто поначалу не прессовал, не напрягал…
Понятное дело, когда тренер увидел, что у меня что-то получается, нагрузки пошли совсем другие. В семь лет я прыгал два с половиной оборота, а в то время это был серьезный показатель. И уже тренер и мама направляли, толкали. Это нормально, и я думаю, то же самое будет с Александром.
Главное, чтобы детей учили грамотные специалисты. В фигурном катании это очень большая проблема. Поэтому приходится много времени тратить на исправление техники: дети неправильно группируются, получают травмы. И, разумеется, это тормозит процесс. А моя конечная цель – воспитать чемпиона.
– Сколько на это может уйти времени?
– Если начать заниматься с ребенком в четыре года, то минимум лет десять. Саше как раз сейчас четыре года, надеюсь, что через десять лет мы выиграем чемпионат мира среди юниоров», – сказал Плющенко.
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