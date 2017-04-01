Тренер Инна Гончаренко заявила, что комментарии заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой о выступлении фигуриста Максима Ковтуна с короткой программой на чемпионате мира были непрофессиональными.

«Спортсменов, в особенности своих, надо любить и поддерживать. Очень хорошо, что мы не слышали комментария, который давала Татьяна Анатольевна во время его выступления в короткой программе. Мне сообщили потом.

На азиатском канале, который я пересматривала, комментатор, когда Максим упал на разминке, охал и вздыхал – прямо как я. Когда же я послушала наших комментаторов…

Вы меня извините, конечно, я понимаю, что у всех свое мнение, но в данном случае свое мнение надо было держать при себе. Это было зло, предвзято и, наконец, непрофессионально», – заявила Гончаренко.