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    Инна Гончаренко: «Комментарий Тарасовой был злым, предвзятым и непрофессиональным»

    Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира сборная России мужское катание Максим Ковтун Инна Гончаренко

    Тренер Инна Гончаренко заявила, что комментарии заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой о выступлении фигуриста Максима Ковтуна с короткой программой на чемпионате мира были непрофессиональными.

    «Спортсменов, в особенности своих, надо любить и поддерживать. Очень хорошо, что мы не слышали комментария, который давала Татьяна Анатольевна во время его выступления в короткой программе. Мне сообщили потом.

    На азиатском канале, который я пересматривала, комментатор, когда Максим упал на разминке, охал и вздыхал – прямо как я. Когда же я послушала наших комментаторов…

    Вы меня извините, конечно, я понимаю, что у всех свое мнение, но в данном случае свое мнение надо было держать при себе. Это было зло, предвзято и, наконец, непрофессионально», – заявила Гончаренко.

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