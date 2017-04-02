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    Александр Жулин – о работе Тарасовой на ТВ: «За свою страну надо биться, а наш комментатор сидит и поносит»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России Александр Жулин Инна Гончаренко

    Тренер Александр Жулин заявил, что согласен с тренером Инной Гончаренко по работе комментаторов «Матч ТВ» во время чемпионата мира.

    Гончаренко накануне раскритиковала работу Татьяны Тарасовой, которая слишком жестко высказалась в адрес ее ученика Максима Ковтуна.

    «Я с ней во многом соглашусь, потому что знаю, как комментирует американский комментатор. Это все «great», все «fantastic», потому что за свою страну надо биться.

    Но если российский комментатор там очень умный сидит и поносит: «Ну конечно, есть великие небожители, посмотрите, как они катаются, как дышат…» Кто там дышит? Дышат все. Поэтому не надо это раздувать, надо за свое биться», – сказал Жулин.

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