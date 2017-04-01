Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Жулин: «Нужно быть нероссийской парой, чтобы попасть в тройку на чемпионате мира»

    Теги чемпионат мира сборная России танцы на льду Александр Жулин Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев

    Тренер российских фигуристов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева Александр Жулин считает, что к спортсменам из России на чемпионате мира-2017 относятся предвзято.

    «Нужно не быть российской парой, чтобы попасть в тройку, для начала так. Да, в 2006 году было иначе, а санкции в каком году включили?

    Сейчас быть русским не модно, разве что нужно быть Евгенией Медведевой, что-то еще придумать нельзя», – рассказал Жулин.

    По итогам произвольной программы Боброва и Соловьев заняли третье место, но по сумме остались только пятыми.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться