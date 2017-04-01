Тренер российских фигуристов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева Александр Жулин считает, что к спортсменам из России на чемпионате мира-2017 относятся предвзято.

«Нужно не быть российской парой, чтобы попасть в тройку, для начала так. Да, в 2006 году было иначе, а санкции в каком году включили?

Сейчас быть русским не модно, разве что нужно быть Евгенией Медведевой, что-то еще придумать нельзя», – рассказал Жулин.

По итогам произвольной программы Боброва и Соловьев заняли третье место, но по сумме остались только пятыми.