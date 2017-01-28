Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о победе на чемпионате Европы в Остраве.

«После каждого прыжка я слышала реакцию болельщиков, и мне было очень приятно, когда зал встал после моего проката. Да, ради таких моментов мы и работаем, но когда ты стоишь на пьедестале почета и слушаешь гимн своей страны, это, наверное, стоит тех часов, которые ты проводишь на льду и на тренировках», – сказала Медведева.

Также россиянка отметила, что не будет менять программы перед чемпионатом мира.

«Изменений не будет. К чемпионату мира я буду дальше отрабатывать те программы, которые есть сейчас, и просто их совершенствовать», – сообщила фигуристка.

«Сделала один лишний каскад в итоге. Напроказничала опять. Не так тотально, как на чемпионате России, но все равно… Пока каскад из четырех тройных — это максимум, но почему бы не сделать из пяти. Буду все пробовать», – приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

Непобедимая звезда российского спорта