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    Евгения Медведева: «Пока каскад из четырех тройных – мой максимум, но почему бы не сделать из пяти?»

    Теги сборная России чемпионат Европы женское катание Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о победе на чемпионате Европы в Остраве.

    «После каждого прыжка я слышала реакцию болельщиков, и мне было очень приятно, когда зал встал после моего проката. Да, ради таких моментов мы и работаем, но когда ты стоишь на пьедестале почета и слушаешь гимн своей страны, это, наверное, стоит тех часов, которые ты проводишь на льду и на тренировках», – сказала Медведева.

    Также россиянка отметила, что не будет менять программы перед чемпионатом мира.

    «Изменений не будет. К чемпионату мира я буду дальше отрабатывать те программы, которые есть сейчас, и просто их совершенствовать», – сообщила фигуристка.

    «Сделала один лишний каскад в итоге. Напроказничала опять. Не так тотально, как на чемпионате России, но все равно… Пока каскад из четырех тройных — это максимум, но почему бы не сделать из пяти. Буду все пробовать», – приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

    Непобедимая звезда российского спорта

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