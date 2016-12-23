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    Чемпионат России. Коляда, Воронов и Ковтун выйдут на лед с произвольными программами

    Теги Сергей Воронов сборная России результаты чемпионат России мужское катание Артур Дмитриев Максим Ковтун Михаил Коляда Александр Петров Андрей Лазукин Андрей Зубер Александр Самарин Артем Лежеев Мурад Курбанов Антон Шулепов Дмитрий Алиев Владимир Самойлов Алексей Ерохов Илья Скирда Павел Вьюгов Илья Княжук

    Сегодня в рамках чемпионат России по фигурному катанию мужчины покажут произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует Михаил Коляда.

    Чемпионат России

    Челябинск

    Мужчины

    Произвольная программа

    Начало - 14.45 по московскому времени, прямая трансляция - на телеканалах Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета.

    1-я разминка

    1. Владимир Самойлов 
    2. Илья Княжук
    3. Андрей Зубер
    4. Алексей Ерохов
    5. Мурад Курбанов

    2-я разминка

    6. Илья Скирда
    7. Артем Лежеев
    8. Павел Вьюгов
    9. Дмитрий Алиев
    10. Александр Петров
    11. Максим Ковтун

    3-я разминка

    12. Андрей Лазукин 
    13. Антон Шулепов
    14. Артур Дмитриев
    15. Сергей Воронов
    16. Александр Самарин
    17. Михаил Коляда

    Положение после короткой программы

    1. Михаил Коляда – 95,33
    2. Александр Самарин – 87,41
    3. Сергей Воронов – 85,89
    4. Андрей Лазукин – 83,19
    5. Артур Дмитриев – 80,97
    6. Антон Шулепов – 78,11
    7. Максим Ковтун – 76,65
    8. Дмитрий Алиев – 76,26
    9. Александр Петров – 75,97
    10. Павел Вьюгов – 71,51
    11. Артем Лежеев – 69,18
    12. Илья Скирда – 68,63
    13. Алексей Ерохов – 64,20
    14. Мурад Курбанов – 62,83
    15. Илья Княжук – 60,12
    16. Андрей Зубер – 59,63
    17. Владимир Самойлов – 46,97

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