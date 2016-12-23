Чемпионат России. Коляда, Воронов и Ковтун выйдут на лед с произвольными программами
Сегодня в рамках чемпионат России по фигурному катанию мужчины покажут произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует Михаил Коляда.
Чемпионат России
Челябинск
Мужчины
Произвольная программа
Начало - 14.45 по московскому времени, прямая трансляция - на телеканалах Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета.
1-я разминка
1. Владимир Самойлов
2. Илья Княжук
3. Андрей Зубер
4. Алексей Ерохов
5. Мурад Курбанов
2-я разминка
6. Илья Скирда
7. Артем Лежеев
8. Павел Вьюгов
9. Дмитрий Алиев
10. Александр Петров
11. Максим Ковтун
3-я разминка
12. Андрей Лазукин
13. Антон Шулепов
14. Артур Дмитриев
15. Сергей Воронов
16. Александр Самарин
17. Михаил Коляда
Положение после короткой программы
1. Михаил Коляда – 95,33
2. Александр Самарин – 87,41
3. Сергей Воронов – 85,89
4. Андрей Лазукин – 83,19
5. Артур Дмитриев – 80,97
6. Антон Шулепов – 78,11
7. Максим Ковтун – 76,65
8. Дмитрий Алиев – 76,26
9. Александр Петров – 75,97
10. Павел Вьюгов – 71,51
11. Артем Лежеев – 69,18
12. Илья Скирда – 68,63
13. Алексей Ерохов – 64,20
14. Мурад Курбанов – 62,83
15. Илья Княжук – 60,12
16. Андрей Зубер – 59,63
17. Владимир Самойлов – 46,97
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