Сегодня в рамках чемпионат России по фигурному катанию мужчины покажут произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует Михаил Коляда.

Чемпионат России

Челябинск

Мужчины

Произвольная программа

Начало - 14.45 по московскому времени, прямая трансляция - на телеканалах Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета.

1-я разминка

1. Владимир Самойлов

2. Илья Княжук

3. Андрей Зубер

4. Алексей Ерохов

5. Мурад Курбанов

2-я разминка

6. Илья Скирда

7. Артем Лежеев

8. Павел Вьюгов

9. Дмитрий Алиев

10. Александр Петров

11. Максим Ковтун

3-я разминка

12. Андрей Лазукин

13. Антон Шулепов

14. Артур Дмитриев

15. Сергей Воронов

16. Александр Самарин

17. Михаил Коляда

Положение после короткой программы

1. Михаил Коляда – 95,33

2. Александр Самарин – 87,41

3. Сергей Воронов – 85,89

4. Андрей Лазукин – 83,19

5. Артур Дмитриев – 80,97

6. Антон Шулепов – 78,11

7. Максим Ковтун – 76,65

8. Дмитрий Алиев – 76,26

9. Александр Петров – 75,97

10. Павел Вьюгов – 71,51

11. Артем Лежеев – 69,18

12. Илья Скирда – 68,63

13. Алексей Ерохов – 64,20

14. Мурад Курбанов – 62,83

15. Илья Княжук – 60,12

16. Андрей Зубер – 59,63

17. Владимир Самойлов – 46,97