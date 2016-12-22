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    Чемпионат России. Медведева, Погорилая, Радионова и Туктамышева покажут короткие программы

    Теги сборная России результаты чемпионат России Алена Леонова Елизавета Туктамышева женское катание Елена Радионова Евгения Медведева Серафима Саханович Анастасия Губанова Анна Погорилая Наталья Огорельцева Мария Сотскова Алиса Федичкина Валерия Михайлова Станислава Константинова Анастасия Яценко Алина Загитова Алиса Лозко Софья Самодурова Анастасия Коломиец Екатерина Гусева

    23 декабря в Челябинске в рамках чемпионата России по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.

    Чемпионат России

    Челябинск

    Женщины

    Короткая программа

    Начало – 12.00 по московскому времени (23 декабря), прямая трансляция – на телеканалах Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета.

    1-я разминка

    1. Екатерина Гусева
    2. Елена Радионова
    3. Евгения Медведева
    4. Серафима Саханович
    5. Валерия Михайлова
    6. Алена Леонова

    2-я разминка

    7. Анастасия Губанова
    8. Анастасия Яценко
    9. Анастасия Коломиец
    10. Алиса Федичкина
    11. Станислава Константинова
    12. Анна Погорилая

    3-я разминка

    13. Алиса Лозко
    14. Мария Сотскова
    15. Наталья Огорельцева
    16. Софья Самодурова
    17. Елизавета Туктамышева
    18. Алина Загитова

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