23 декабря в Челябинске в рамках чемпионата России по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.

Чемпионат России

Челябинск

Женщины

Короткая программа

Начало – 12.00 по московскому времени (23 декабря), прямая трансляция – на телеканалах Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета.

1-я разминка

1. Екатерина Гусева

2. Елена Радионова

3. Евгения Медведева

4. Серафима Саханович

5. Валерия Михайлова

6. Алена Леонова

2-я разминка

7. Анастасия Губанова

8. Анастасия Яценко

9. Анастасия Коломиец

10. Алиса Федичкина

11. Станислава Константинова

12. Анна Погорилая

3-я разминка

13. Алиса Лозко

14. Мария Сотскова

15. Наталья Огорельцева

16. Софья Самодурова

17. Елизавета Туктамышева

18. Алина Загитова