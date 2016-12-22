Чемпионат России. Медведева, Погорилая, Радионова и Туктамышева покажут короткие программы
23 декабря в Челябинске в рамках чемпионата России по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.
Чемпионат России
Челябинск
Женщины
Короткая программа
Начало – 12.00 по московскому времени (23 декабря), прямая трансляция – на телеканалах Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета.
1-я разминка
1. Екатерина Гусева
2. Елена Радионова
3. Евгения Медведева
4. Серафима Саханович
5. Валерия Михайлова
6. Алена Леонова
2-я разминка
7. Анастасия Губанова
8. Анастасия Яценко
9. Анастасия Коломиец
10. Алиса Федичкина
11. Станислава Константинова
12. Анна Погорилая
3-я разминка
13. Алиса Лозко
14. Мария Сотскова
15. Наталья Огорельцева
16. Софья Самодурова
17. Елизавета Туктамышева
18. Алина Загитова
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.