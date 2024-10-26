  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • Начальница команды ЦСКА по велоспорту о «Туре дю Фасо»: «Поступило приглашение, и наши спортсмены поехали. То, что мероприятие от UCI – никто не знал»
1

Начальница команды ЦСКА по велоспорту о «Туре дю Фасо»: «Поступило приглашение, и наши спортсмены поехали. То, что мероприятие от UCI – никто не знал»

Российские велогонщики, участвующие в «Туре дю Фасо», не знали, что это мероприятие UCI.

Об этом заявила начальница команды ЦСКА по велоспорту Наталья Боярская.

В первом этапе многодневки «Тур дю Фасо» в Буркина-Фасо приняла участие команда ЦСКА. Российские велогонщики вышли на старт в бело-сине-красной форме с надписью «Russian Army» (Российская Армия) на груди. 

В Международном союзе велосипедистов (UCI) заявили, что организаторы гонки пригласили российских спортсменов по собственной инициативе, проигнорировав запрет на участие россиян в соревнованиях UCI под эгидой организации. 

«ЦСКА поступило приглашение от президента Федерации велоспорта Буркина‑Фасо, и наши спортсмены поехали по этому приглашению. А то, что мероприятие от UCI, никто об этом не знал. Мы сами были шокированы, что это UCI.

Что теперь? Ребят допустили. Мы так понимаем, что статус гонки изменился. Она теперь стала не UCI. Они стартовали и едут сейчас эти соревнования. Возвращение домой – по окончании соревнований», – сказала Боярская.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
велошоссе
logoсборная России
Рекомендуем
Велоспорт в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
UCI после участия россиян в велогонке в Буркина-Фасо исключил ее из календаря
19сегодня, 11:46
Российская велогонщица Лысенко показала результат выше рекорда мира на 500 м
2вчера, 10:55
18-летний велогонщик Николай Кузьменко дисквалифицирован на 6 лет за допинг
4вчера, 06:50
Яна Бурлакова: «Мне поступали предложения выступать за другие сборные, но я не хочу менять гражданство»
24 октября, 13:22
Двукратный чемпион Европы по маунтинбайку Алексей Медведев дисквалифицирован на 8 лет за допинг
324 октября, 07:13
Яна Бурлакова: «Было очень тяжело вернуться на мировую арену. Были проблемы с визами, перелетами, велосипедами»
22 октября, 20:42
Григорьев после 10-го места на гравийном чемпионате Европы: «Гравел – кайф! Это смесь шоссе и велокросса, техничные подъемы, спуски, даже есть беговые участки»
21 октября, 09:30
Шестикратный олимпийский чемпион по велотреку Крис Хой сообщил, что у него последняя стадия рака
3120 октября, 09:40
Бурлакова о победе на ЧМ по велотреку: «Трибуны мне аплодировали, пока я не слезла с велосипеда»
20 октября, 09:03
Екимов о победе Бурлаковой на ЧМ: «Учитывая, что ее результат в начале октября был сопоставим с рекордом мира, понимал, что есть шансы на тройку»
19 октября, 20:20
Ко всем новостям
Последние новости
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25
Неяскин и Адмакина одержали победы в хроно-гонках в финале Кубка России по BMX
3 ноября 2023, 19:22
Нидерландский велогонщик Марк Груневельд скончался в возрасте 20 лет
25 октября 2023, 10:10
Шесть членов сборной Свердловской области по велоспорту пострадали в ДТП с лесовозом
22 июля 2023, 14:18
17-летний велогонщик из Италии погиб после падения во время гонки Giro dell’Alta Austria
122 июля 2023, 12:50
Велогонщица Лысенко: «Вообще не хотела возвращаться в профессиональный спорт после фигурного катания. Это была очень больная тема»
521 июля 2023, 18:53
Иван Смирнов о нейтральном статусе: «Многие могут отнестись к этому отрицательно, но каждый занимается своим делом. Мое дело – это велоспорт»
12 июня 2023, 15:30
19-летняя испанская велогонщица Эстела Домингес погибла в ДТП
210 февраля 2023, 12:58