Начальница команды ЦСКА по велоспорту о «Туре дю Фасо»: «Поступило приглашение, и наши спортсмены поехали. То, что мероприятие от UCI – никто не знал»

Российские велогонщики, участвующие в «Туре дю Фасо», не знали, что это мероприятие UCI.

Об этом заявила начальница команды ЦСКА по велоспорту Наталья Боярская.

В первом этапе многодневки «Тур дю Фасо» в Буркина-Фасо приняла участие команда ЦСКА. Российские велогонщики вышли на старт в бело-сине-красной форме с надписью «Russian Army» (Российская Армия) на груди.

В Международном союзе велосипедистов (UCI) заявили, что организаторы гонки пригласили российских спортсменов по собственной инициативе, проигнорировав запрет на участие россиян в соревнованиях UCI под эгидой организации.

«ЦСКА поступило приглашение от президента Федерации велоспорта Буркина‑Фасо, и наши спортсмены поехали по этому приглашению. А то, что мероприятие от UCI, никто об этом не знал. Мы сами были шокированы, что это UCI.

Что теперь? Ребят допустили. Мы так понимаем, что статус гонки изменился. Она теперь стала не UCI. Они стартовали и едут сейчас эти соревнования. Возвращение домой – по окончании соревнований», – сказала Боярская.