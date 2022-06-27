Алафилипп и Кэвендиш не выступят на «Тур де Франс»

Французский гонщик Quick-Step Alpha Vinyl Жюлиан Алафилипп не выступит на веломногодневке «Тур де Франс» в этом году.
Двукратный чемпион мира еще не восстановился после травм, полученных во время падения на «Льеж-Бастонь-Льеж». Алафилипп вернулся к соревнованиям 26 июня, приняв участие в групповой гонке чемпионата Франции.
Как сообщает Eurosport, в состав Quick-Step Alpha Vinyl не вошел также многократный победитель этапов «Тур де Франс» Марк Кэвендиш. Руководство команды предпочло ему Фабио Якобсена.
«Причина, по которой я пропускаю Тур, заключается не в том, что у меня плохая форма.
Грустно, что я не смогу защитить свою зеленую майку или еще больше вписать себя в историю самой невероятной гонки мира. Но, как всегда, буду поддерживать своих товарищей по команде. Будьте в безопасности и удачи вам, ребята», – сказал Кэвендиш.