Алафилипп и Кэвендиш не выступят на «Тур де Франс»

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Французский гонщик Quick-Step Alpha Vinyl Жюлиан Алафилипп не выступит на веломногодневке «Тур де Франс» в этом году. 

Двукратный чемпион мира еще не восстановился после травм, полученных во время падения на «Льеж-Бастонь-Льеж». Алафилипп вернулся к соревнованиям 26 июня, приняв участие в групповой гонке чемпионата Франции.

Как сообщает Eurosport, в состав Quick-Step Alpha Vinyl не вошел также многократный победитель этапов «Тур де Франс» Марк Кэвендиш. Руководство команды предпочло ему Фабио Якобсена.

«Причина, по которой я пропускаю Тур, заключается не в том, что у меня плохая форма. 

Грустно, что я не смогу защитить свою зеленую майку или еще больше вписать себя в историю самой невероятной гонки мира. Но, как всегда, буду поддерживать своих товарищей по команде. Будьте в безопасности и удачи вам, ребята», – сказал Кэвендиш. 

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