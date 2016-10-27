Велогонщик Страхов, заразившийся коронавирусом: «Симптомов нет и не было. Врачи не говорят ничего конкретного – берут тесты и дают противовирусные»

Российский велогонщик Дмитрий Страхов, заразившийся коронавирусом во время пребывания команды в Абу-Даби, рассказал о симптомах и лечении болезни.

«Я в полном порядке. Симптомов нет и не было – ни кашля, ни температуры. Когда меня забирали в госпиталь, ощущал только небольшую заложенность носа.

Как все получилось: мы сидели на карантине в гостинице после «Тура ОАЭ», к нам периодически приезжали врачи брать тесты. Только дней через десять пятый тест показал у меня положительный результат – после этого сразу забрали в больницу. Нахожусь тут, получается, уже 8 дней.

Условия в госпитале? Небольшой одиночный бокс с туалетом – есть телевизор, кровать, стол. Окно матовое – ничего не видно. Выходить из палаты нельзя. Врачи, перед тем как зайти в палату, надевают маски, перчатки. Кормят три раза в день – все приносят по расписанию, плюс вне графика что-то перекусить.

По 3 раза в день – утром, днем и вечером – измеряют температуру и давление, в первые дни дважды сделали рентген легких. Больше никаких процедур.

Врачи не говорят ничего конкретного – пока обещают каждые два дня брать тест. Отпустят, когда два теста покажут отрицательный результат на вирус. Плюс надо пропить 10-дневный курс лекарств до конца – послезавтра, скорее всего, закончу их принимать. Дают обычные противовирусные препараты.

Делать тут особо нечего – коротаем время как можем. Читаем, фильмы смотрим, интернет есть, но работает плохо и не всегда. Режим дня примитивный: сидишь в комнате – лежишь – сидишь – лежишь – походишь назад/вперед. День сурка», – сказал Страхов.

Интервью нашего спортсмена, поймавшего тот самый вирус: он рассказывает, как и чем лечится