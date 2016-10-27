Российский гонщик «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов госпитализирован в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус

Российский гонщик «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов, находящийся в Абу-Даби, в воскресенье вечером был госпитализирован в связи с положительным тестом на коронавирус.

«Газпром-Русвело», выступавшая на «Туре ОАЭ», на протяжении 11 дней находится на карантине в отеле в Абу-Даби в связи с распространением вируса. COVID-19 ранее был обнаружен у велогонщика Игоря Боева и механика команды Дмитрия Филипповича.

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«После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел.

В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду.

Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени», прокомментировал Страхов.

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