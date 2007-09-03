«Вуэльта». 10-й этап. Роглич выиграл индивидуальную «разделку» и возглавил общий зачет

Сегодня прошел десятый этап многодневки . Гонщики проехали индивидуальную гонку на время с раздельным стартом.

Победу одержал словенец Примож Роглич, который также возглавил общий зачет.

«Вуэльта»

10-й этап

Жюрансон – По, Франция

Гонка на время с раздельным стартом (ITT)

36,2 км

Профиль/Карта

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 47,05

2. Патрик Бевин (Новая Зеландия, CCC) – 0,25

3. Реми Каванья (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 0,27

4. Лоусон Крэддок (США, EF Education First) – 0,48

5. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar) – 1,02

6. Пьер Латюр (Франция, AG2R) – 1,14...

9. Дилан Тойнс (Бельгия, Bahrain Merida) – 1,27...

11. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 1,29...

13. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 1,38

14. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 2,00...

19. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,26...

22. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,38...

27. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3,06

28. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, Jumbo-Visma) – то же время...

32. Карл Фредрик Хаген (Норвегия, Lotto Soudal) – 3,19...

38. Николя Эде (Франция, Cofidis) – 3,34...

44. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – 4,02...

105. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 6,03...

114. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 6,27...

133. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – 6,52

Общий зачет

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 36.05,29

2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 1,52

3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 2,11

4. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3,00

5. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 3,05

6. Карл Фредрик Хаген (Норвегия, Lotto Soudal) – 4,59

7. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 5,42

8. Николя Эде (Франция, Cofidis) – 5,49

9. Дилан Тойнс (Бельгия, Bahrain Merida) – 6,07

10. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 6,27...

13. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, Jumbo-Visma) – 10,07...

15. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – 10,47...

75. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.11,23...

98. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – 1.24,33...

144. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.54,51