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«Вуэльта». 10-й этап. Роглич выиграл индивидуальную «разделку» и возглавил общий зачет

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Сегодня прошел десятый этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проехали индивидуальную гонку на время с раздельным стартом.

Победу одержал словенец Примож Роглич, который также возглавил общий зачет.

«Вуэльта»

10-й этап

Жюрансон – По, Франция

Гонка на время с раздельным стартом (ITT)

36,2 км

Профиль/Карта

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 47,05
2. Патрик Бевин (Новая Зеландия, CCC) – 0,25
3. Реми Каванья (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 0,27
4. Лоусон Крэддок (США, EF Education First) – 0,48
5. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar) – 1,02
6. Пьер Латюр (Франция, AG2R) – 1,14...
9. Дилан Тойнс (Бельгия, Bahrain Merida) – 1,27...
11. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 1,29...
13. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 1,38
14. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 2,00...
19. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,26...
22. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,38...
27. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3,06
28. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, Jumbo-Visma) – то же время...
32. Карл Фредрик Хаген (Норвегия, Lotto Soudal) – 3,19...
38. Николя Эде (Франция, Cofidis) – 3,34...
44. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – 4,02...
105. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 6,03...
114. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 6,27...
133. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – 6,52

Общий зачет

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 36.05,29
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 1,52
3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 2,11
4. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3,00
5. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 3,05
6. Карл Фредрик Хаген (Норвегия, Lotto Soudal) – 4,59
7. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 5,42
8. Николя Эде (Франция, Cofidis) – 5,49
9. Дилан Тойнс (Бельгия, Bahrain Merida) – 6,07
10. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 6,27...
13. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, Jumbo-Visma) – 10,07...
15. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – 10,47...
75. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.11,23...
98. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural – Seguros RGA) – 1.24,33...
144. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.54,51

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