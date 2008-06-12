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4-кратный чемпион «Тур де Франс» Крис Фрум пропустит многодневку этого года из-за перелома таза

Теги Тур де Франс велошоссе травмы Критериум Дофине Ineos (Sky) Дэйв Брэйлсфорд Кристофер Фрум Велоспорт

Четырехкратный победитель «Тур де Франс» Кристофер Фрум получил перелом таза при падении на тренировке перед 4-м этапом «Критериум Дофине».

Ранее стало известно, что Фрум был доставлен в одну из больниц Роана после падения с велосипеда на тренировке.

«Он разбился на одном из спусков на высокой скорости. Он врезался в стену. Пройдет довольно много времени, прежде чем он снова будет участвовать в гонках.

Скорая помощь быстро прибыла на место. Ему оказали помощь, теперь он ждет вертолет, который доставит его в Лион или Сент-Этьен.

Это очень серьезное падение. Ясно, что он не выйдет на старт «Тур де Франс», – сказал генеральный менеджер команды INEOS Дэйв Брэйлсфорд.

«Тур де Франс» стартует 6 июля в Брюсселе.

Фрум доставлен в больницу после падения на тренировке перед 4-м этапом «Критериум Дофине»

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