4-кратный чемпион «Тур де Франс» Крис Фрум пропустит многодневку этого года из-за перелома таза

Четырехкратный победитель «Тур де Кристофер Фрум получил перелом таза при падении на тренировке перед 4-м этапом .

Ранее стало известно, что Фрум был доставлен в одну из больниц Роана после падения с велосипеда на тренировке.

«Он разбился на одном из спусков на высокой скорости. Он врезался в стену. Пройдет довольно много времени, прежде чем он снова будет участвовать в гонках.

Скорая помощь быстро прибыла на место. Ему оказали помощь, теперь он ждет вертолет, который доставит его в Лион или Сент-Этьен.

Это очень серьезное падение. Ясно, что он не выйдет на старт «Тур де Франс», – сказал генеральный менеджер команды INEOS Дэйв Брэйлсфорд.

«Тур де Франс» стартует 6 июля в Брюсселе.

Фрум доставлен в больницу после падения на тренировке перед 4-м этапом «Критериум Дофине»